Um dia após ser adotado, cão morre envenenado durante estadia em lar temporário em Brusque

Três animais resgatados de maus-tratos sofreram tentativa de envenenamento nesta segunda-feira, 8, no Centro 2, em Brusque. Um deles, resgatado pela protetora independente, Bianca Machado, faleceu, e outros dois, resgatados pela ONG Vidaa seguem internados.

Segundo a voluntária Bianca, os cães estavam acolhidos em um lar temporário no momento do ocorrido. A cachorra que faleceu havia sido adotada no domingo, 7.

Os animais que foram vítimas do envenenamento haviam sido resgatados de situações de maus-tratos há alguns meses. Já estavam vacinados, castrados e aguardavam adoção no lar temporário. De acordo com Bianca, o veneno foi arremessado através do portão, para dentro do pátio onde eles estavam.

A cachorra de apenas um ano, chamada Gertrudes, não resistiu à quantidade de veneno ingerida e morreu. Bianca relata que ela havia sido adotada no domingo, e seria conduzida ao novo lar, em Balneário Camboriú, nesta segunda-feira.

Os outros dois cães, Maria e Pluto, seguem internados. Ainda segundo Bianca, ambos receberam carvão vegetal na tentativa de minimizar os efeitos da intoxicação.

A protetora afirma que a Polícia Civil já foi acionada e está investigando o caso. A expectativa é de que, ainda hoje, tenham acesso às imagens das câmeras de segurança do local.

