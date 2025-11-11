“Um homem de caráter”: amigos se despedem de morador de Brusque que faleceu após acidente entre caminhões

Amigos se despediram de Jardel Bonadiman, morador de Brusque que morreu no hospital após um acidente entre caminhões em Garuva. “Um homem de caráter” é como Emilli Almeida descreve o amigo.

Eles se conheceram há cerca de três anos, quando Jardel procurou o grupo Amigos da Dança Gaúcha (ADG Brusque) para participar do conjunto. Desde então, uma amizade começou entre eles.

“Mal sabíamos que iríamos ganhar um novo irmão, mais um integrante na família. Como ele morava sozinho, recebemos ele de braços abertos. Todos finais de semana estávamos juntos, dançando muito e nos divertindo”, conta à reportagem.

Ela afirma que o homem deixou para todos valores de amizade e simplicidade. Emilli diz que Jardel sempre repetia: “viver é diferente de estar vivo”.

“Jardel sempre foi um homem de caráter e princípios, sempre respeitoso, deixou para nós grandes valores de amizade verdadeira, uma pessoa simples, mas com um coração generoso. Aproveitava a vida como ninguém. Com certeza ele viveu intensamente todos os dias da vida dele. Vai deixar muita saudade, nosso irmão de coração”, finaliza.

Nas redes sociais, conhecidos de Jardel também se despediram. “Você nos trouxe muitas alegrias e agora deixará um vazio enorme em nossos corações”, escreveu uma mulher.

“Grande perda. Vai com Deus, meu amigo”, postou um homem. Outro publicou: “Descanse em paz nosso amigo querido”.

Homenagem

Para homenagear Jardel, a ADG Brusque irá soltar balões na igreja São Pedro, em Guabiruba, às 18h do sábado, 15.

“Neste dia, perdemos um grande amigo, irmão e parceiro. Uma pessoa que nunca tinha tempo ruim, com um coração enorme e alegria que transbordava por onde passava. Jardel, nossa família agradece a honra de ter lhe conhecido, e sempre ficarão as memórias especiais que tivemos todos juntos. Que Deus possa lhe receber de braços abertos. Família ADG, em luto por um grande amigo”, postou o grupo.

O acidente

O acidente aconteceu na madrugada de 29 de outubro. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um caminhão Iveco, com placas de Brusque e conduzido por Jardel, e um caminhão Scania, de Bom Jesus. O veículo dirigido por Jardel pertence a uma empresa de Brusque.

O motorista da Scania não se feriu. Ainda segundo a PRF, o trânsito foi liberado em uma faixa às 5h e, totalmente, às 6h30, após a retirada dos veículos e a limpeza feita pela concessionária Arteris. Jardel faleceu na segunda-feira, 10 no Hospital Municipal São José, em Joinville.

