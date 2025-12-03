“Um homem simples e um pai amoroso”: família se despede de idoso que morreu após carro cair de barranco em Botuverá

Norival José Maestri, de 75 anos, faleceu nesta terça-feira, 2, em decorrência dos ferimentos sofridos em um acidente no dia 17 de outubro, em Botuverá. Na ocasião, Norival conduzia um HB20S branco quando saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Após o acidente, ele passou por uma cirurgia na coluna que o deixou tetraplégico. Durante o período de internação, Norival ainda contraiu bactérias, desenvolveu infecções e teve pneumonia, vindo a falecer no Hospital Azambuja quase três meses após o ocorrido.

Norival era um dos nove irmãos e trabalhava há muitos anos como motorista de ônibus, viajando por todo o Brasil. “Ele viajou o Brasil inteiro e acabou se acidentando aqui na cidade dele”, relatou a irmã, Marlene Maria Maestri. O homem já havia perdido o filho também em um acidente de trânsito e era divorciado.

A irmã conta que Norival levava uma vida simples, era um pai amoroso e sempre muito preocupado com o bem-estar da família.

Ele morava com os pais para cuidar da saúde deles, até perder o pai em 2015 e a mãe em 6 de setembro deste ano. Há cerca de dois meses, Norival havia passado a morar sozinho na casa que tinha acabado de construir.

“A gente está muito triste com a partida dele porque ele cuidou tanto dos pais. Depois que a mãe se foi, ele pôde viver a vida dele, mas foi por pouco tempo. Ele não chegou a usufruir da casa que construiu”, lamentou Marlene.

A filha de Norival, que vivia no exterior, retornou ao Brasil há cerca de um ano. Durante todo o período em que ele esteve hospitalizado, permaneceu ao lado do pai. “Ele morreu, na verdade, nos braços da filha. Que Deus o tenha”, finalizou a irmã.

