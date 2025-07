“Um menino querido por todos”: amigos e familiares lamentam morte de jovem que caiu em rio em Botuverá

Amigos e familiares lamentaram o falecimento do jovem Luiz Henrique dos Reis Moura, de 18 anos, que morreu após seu carro bater em um barranco e cair no rio em Botuverá, na tarde de domingo, 6.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele iria para a casa da namorada quando o acidente aconteceu. Após a identificação da vítima, diversas pessoas publicaram palavras de pesar para a família e amigos.

Nas redes sociais, amigos publicaram: “Luiz sempre foi um menino querido por todos”, ressaltando a bondade do jovem. Uma conhecida lembrou que conheceu o jovem quando ele ainda era uma criança, “hoje, um jovem cheio de sonhos e que se foi”.

A irmã de Luiz, Grazielle Reis, lamentando a morte do ‘caçula’, ressaltou que ele era um rapaz bom, sem maldade e cuidadoso.

“Perdi uma parte de mim e sangue do meu sangue. Meu irmãozinho está lá olhando por nós e pelas pessoas que o amam, ele era uma pessoa doce, gentil e cuidadosa com aqueles a quem ele amava.

A ficha não caiu, não queria estar aqui escrevendo isso, queria ele comigo, brigando, rindo, debochando um do outro e também irritando um ao outro, era nossa forma de dizer que amávamos. Era nosso jeitinho, mas hoje me despeço dele, mas sempre estará no meu coração”, divulgou Grazielle, nas redes sociais.

A escola João Stolte, de Botuverá, onde ele estudava, também divulgou um comunicado lamentando a morte de Luiz. O jovem era aluno da terceira série do ensino médio.

“É com profundo pesar que a EEB Pe. João Stolte comunica o falecimento do aluno Luiz Henrique dos Reis Moura, ocorrido neste dia. Neste momento de dor e consternação, toda a comunidade escolar se solidariza com a família e amigos, expressando nossas mais sinceras condolências.

Luiz Henrique deixará saudades em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Permanecerá vivo em nossa memória e nossos corações. Nosso eterno carinho!”.

Ele está sendo velado na capela mortuária do Águas Negras nesta segunda-feira, 7. O sepultamento está marcado para às 16h, no cemitério do Águas Negras. Ele deixa pais, irmã, familiares e amigos enlutados.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 10h, na rua Beira Rio, localizada na região do Lageado Central. O motorista colidiu contra um barranco que o fez perder o controle do veículo e cair no rio. Ele foi levado pela correnteza em torno de 10 a 15 metros e ficou submerso a uma profundidade de aproximadamente 3 metros.

“A colisão no barranco foi muito grande, danificando o carro e chegando a acionar o airbag antes da queda na água. Ele caiu em um local de difícil acesso”, explicou a sargento Scheila Daiana Streit Fuck.

Uma retroescavadeira foi utilizada para retirar o veículo, modelo Fiat Uno, de dentro da água. Equipes do Corpo de Bombeiros de Brusque e Blumenau auxiliaram no atendimento da ocorrência.

