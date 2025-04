“Um menino sonhador e guerreiro”: amigos se despedem de jovem que morreu após sofrer infarto em Guabiruba

Amigos se despediram do jovem Ryan Hodecker, que faleceu de infarto aos 23 anos nesta sexta-feira, 4, em Guabiruba. Ele atuava como Pelznickel.

A jovem Emili Vinotti de Souza, de 22 anos, conta que conheceu Ryan no salão de beleza da mãe dela, no bairro Aymoré, há cerca de 16 anos. Eles ficaram amigos e tinham uma longa amizade.

“O Ryan sempre ia lá no salão cortar o cabelo. As nossas mães se conheciam e a gente convivia muito, sempre indo pra escola junto. Ele sempre foi um menino sonhador e guerreiro, já tendo passado por muitas coisas. É um susto, porque a gente nunca pensa que isso vai acontecer com alguém que é próximo das nossas vidas. Eu gostava muito dele”, contou à reportagem.

O último contato que ele teve com Ryan foi em 2023 por meio das redes sociais. Ela conta que, depois que o filho dela nasceu, ele sempre comentava nas publicações do menino.

“Minha melhor lembrança dele é que vivia fazendo graça por tudo, um menino muito alegre”, diz.

Já o amigo Kelvin Nuss, de 30 anos, conheceu Ryan na Sociedade do Pelznickel há oito anos. Ele lembra do jovem como uma pessoa brincalhona e parceira. “Não tenho nem o que falar dele. Era um cara nota mil”, conta.

A Sociedade do Pelznickel divulgou uma nota de pesar na manhã desta sexta. A associação afirma que o jovem tinha uma presença marcante na entidade, com entusiasmo e respeito pela tradição.

“Sua dedicação e paixão pela cultura e compromisso com a sociedade jamais serão esquecidos”, diz.

Leia a nota completa:

“A Sociedade do Pelznickel manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Ryan Hodecker, de 23 anos, ocorrido nesta sexta-feira, 4 de abril, após complicações cardíacas.

“Ryan sempre foi uma presença marcante em nossa entidade: atuava como Pelznickel com entusiasmo e respeito pela tradição, além de ser uma pessoa extremamente prestativa. Participava ativamente dos mutirões, ajudava na preparação da Pelznickelplatz e se colocava à disposição para qualquer função, sempre com boa vontade e espírito de equipe”, destacam os membros da diretoria.

Sua dedicação e paixão pela cultura e compromisso com a sociedade jamais serão esquecidos. Ryan deixa um legado de carinho, comprometimento e amizade, que permanecerá vivo na memória de todos que conviveram com ele.

A Sociedade do Pelznickel se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor, reafirmando nossos sentimentos de gratidão e saudade”

