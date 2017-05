Parece que sim. Pelo menos foi isso que Tom Cruise declarou a um programa de TV australiano. Segundo o que ele disse, a produção do novo Ases Indomáveis deve começar filmagens já em 2018. Ainda não se sabe se mais algum colega do filme original de 1986 vai estar na continuação. Faça suas apostas!

WORLDWIDE EXCLUSIVE: @TomCruise just confirmed that Top Gun 2 is happening! "I’m gonna start filming it probably in the next year". #sun7 pic.twitter.com/X17xvxz4Q4

— Sunrise (@sunriseon7) May 23, 2017