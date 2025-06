“Uma alma encantadora”: amigos se despedem de fundador de escola de patinação artística em Brusque que faleceu em acidente com balão

Amigos se despediram de Leandro Luzzi, fundador da escola de patinação artística Patinazzi, em Brusque, que morreu no grave acidente com um balão de ar quente que caiu em Praia Grande, no Sul catarinense, no sábado, 21. Além dele, outras sete pessoas morreram.

Nas redes sociais, o prefeito André Vechi (PL) publicou uma nota de pesar. “Nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade esportiva neste momento tão difícil. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte cada coração enlutado”, diz a mensagem.

A Patinazzi também prestou homenagem. Leandro foi lembrado como “uma inspiração dentro e fora das pistas”.

“Seu legado permanece vivo em cada aluno, cada conquista e cada sorriso que ele ajudou a construir. Hoje nos despedimos dele, mas nunca será um adeus, pois quando fecharmos os olhos e tocarmos o coração, ele estará lá para sempre”, afirma a escola.

Nos comentários, uma mulher descreveu Leandro como alguém que tinha “uma alma encantadora”. Outra disse que ele era “querido, educado e dedicado”. Um homem também prestou sua homenagem: “Vai com Deus, meu amigo. Sua passagem por aqui foi incrível”.

“O legado, o talento e a paixão pelo esporte estarão para sempre marcados na história da patinação. Meus sentimentos a todos os atletas e técnicos por esse grande mestre e amigo”, escreveu outra mulher.

“Sem acreditar, uma pessoa incrível, cheio de luz sempre, a mão amiga , o abraço apertado, aquele que confiava sempre no potencial das pessoas”, disse uma mulher.

