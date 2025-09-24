Uma Batalha Após a Outra: filme de ação com humor estrelado por Leonardo DiCaprio chega aos cinemas de Brusque
Há sessões dubladas e legendas
Uma Batalha Após a Outra, filme estrelado por Leonardo diCaprio que mistura ação com humor, chega aos cinemas de Brusque a partir desta quinta-feira, 25. Há sessões dubladas e legendas no Cine Gracher da Havan.
Em Uma Batalha Após a Outra, Leonardo DiCaprio dá vida a Bob Ferguson, um ex-revolucionário que decide sair da aposentadoria para enfrentar a missão mais decisiva de sua trajetória: salvar a própria filha.
Depois de uma juventude marcada pela atuação em um grupo de guerrilha, ele carrega as marcas de uma vida frustrada e repleta de arrependimentos. O passado volta a assombrá-lo quando um inimigo cruel, desaparecido por 16 anos, retorna disposto a sequestrar a jovem.
Diante da ameaça, Ferguson reúne velhos aliados e se lança em uma corrida contra o tempo, encarando um confronto implacável para proteger quem mais ama.
CINE GRACHER 1
MISSÃO PET – SESSÃO TEA
Dublado / 14h (somente no dia 27/09)
MISSÃO PET
Dublado / 15h30
DEMON SLAYER: KIMETSUNO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 17h30
ANIMAIS PERIGOSOS
Dublado / 21h
CINE GRACHER 2
A SOGRA PERFEITA 2
Dublado / 17h
ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 19h
O QUATRILHO
Dublado / 21h
CINE GRACHER 3
ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 15h
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 17h e 20h30
Legendado / 20h30 (somente no dia 28/09)
CINE GRACHER HAVAN 1
MISSÃO PET
Dublado / 15h
UMA BATALHA APÓS A OUTRA
Dublado / 17h e 20h15 (não haverá sessão das 20h15 nos dias 25/09 e 01/10)
Legendado / 20h15 (somente no dia 28/09)
BTS 2017 LIVE
Sessão 20h30 (somente no dia 25/08)
BTS 2019 LIVE
Sessão 20h30 (somente no dia 01/09)
CINE GRACHER HAVAN 2
ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 15h30
A SOGRA PERFEITA 2
Dublado / 19h
A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA
Dublado / 21h
Legendado / 21h (somente nos dias 25, 28/09 e 01/10)
CINE GRACHER HAVAN 3
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 15h30
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 18h15 e 20h30
