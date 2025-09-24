Uma Batalha Após a Outra: filme de ação com humor estrelado por Leonardo DiCaprio chega aos cinemas de Brusque

Há sessões dubladas e legendas

Uma Batalha Após a Outra, filme estrelado por Leonardo diCaprio que mistura ação com humor, chega aos cinemas de Brusque a partir desta quinta-feira, 25. Há sessões dubladas e legendas no Cine Gracher da Havan.

Em Uma Batalha Após a Outra, Leonardo DiCaprio dá vida a Bob Ferguson, um ex-revolucionário que decide sair da aposentadoria para enfrentar a missão mais decisiva de sua trajetória: salvar a própria filha.

Depois de uma juventude marcada pela atuação em um grupo de guerrilha, ele carrega as marcas de uma vida frustrada e repleta de arrependimentos. O passado volta a assombrá-lo quando um inimigo cruel, desaparecido por 16 anos, retorna disposto a sequestrar a jovem.

Diante da ameaça, Ferguson reúne velhos aliados e se lança em uma corrida contra o tempo, encarando um confronto implacável para proteger quem mais ama.

Confira o trailer de Uma Batalha Após a Outra:

CINE GRACHER 1

MISSÃO PET – SESSÃO TEA
Dublado / 14h (somente no dia 27/09)

MISSÃO PET
Dublado / 15h30

DEMON SLAYER: KIMETSUNO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 17h30

ANIMAIS PERIGOSOS
Dublado / 21h

CINE GRACHER 2

A SOGRA PERFEITA 2
Dublado / 17h

ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 19h

O QUATRILHO
Dublado / 21h

CINE GRACHER 3

ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 15h

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 17h e 20h30

Legendado / 20h30 (somente no dia 28/09)

CINE GRACHER HAVAN 1

MISSÃO PET
Dublado / 15h

UMA BATALHA APÓS A OUTRA
Dublado / 17h e 20h15 (não haverá sessão das 20h15 nos dias 25/09 e 01/10)

Legendado / 20h15 (somente no dia 28/09)

BTS 2017 LIVE
Sessão 20h30 (somente no dia 25/08)

BTS 2019 LIVE
Sessão 20h30 (somente no dia 01/09)

CINE GRACHER HAVAN 2 

ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL
Dublado / 15h30

A SOGRA PERFEITA 2
Dublado / 19h

A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA
Dublado / 21h

Legendado / 21h (somente nos dias 25, 28/09 e 01/10)

CINE GRACHER HAVAN 3 

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA CASTELO INFINITO
Dublado / 15h30

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL
Dublado / 18h15 e 20h30

