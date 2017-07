Você, liker que gosta de escrever e planeja (porque sonhar é para os fracos!) uma carreira de escritor, vá se organizando para a segunda edição do Prêmio Kindle de Literatura.

Uma parceria da Amazon com a editora Nova Fronteira, o prêmio é voltado para autores independentes e irá premiar uma obra literária inédita na categoria Ficção/Romance.

Como funciona? Preste atenção:

– Você terá 90 dias para publicar seu livro digital de forma independente na Amazon.com.br por meio da ferramenta Kindle Direct Publishing. Inscrições serão aceitas entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2017.

– As Obras Inscritas deverão ser escritas em língua portuguesa, por autores residentes no Brasil, na categoria Ficção/Romance. As obras devem ser inéditas, não podendo ter mais de 25% de seu conteúdo publicado anteriormente, mesmo que digitalmente. Também não podem ser relacionadas a outras obras do mesmo autor ou de autores diferentes (inclusive no que diz respeito aos personagens, que devem ser inéditos) e não podem fazer parte de uma série.

A obra vencedora receberá um prêmio de R$ 30.000,00 e um contrato com a editora para a publicação da versão impressa do livro.

Mais informações, aqui.

Não é para deixar passar!



Claudia Bia