Proteção contra spoiler!

Essa é ótima para fãs de séries que odeiam ser surpreendidos com aquelas informações vazadas ou dadas pelos adiantadinhos. Os odiados spoilers. Existe uma extensão para o Chrome que permite que se coloque palavras-chave que o navegador não deve exibir. Muito útil em tempos de nova temporada de Game of Thrones. Faça uma listinha com o nome dos personagens e corra menos risco de surpresas desagradáveis. Deve existir algo parecido para outros navegadores.

O cabelo de Ron Wood!

Tem notícias que trazem camadas e mais camadas de tristeza, com recheio de estranhamento. Este é um caso. Foi revelada em uma entrevista ao tablóide inglês The Mail on Sunday que foi diagnosticado, no começo do ano, com câncer de pulmão. Em maio, fez uma cirurgia para remover o câncer.

Mas se recusou a fazer quimioterapia. A razão? “Este cabelo não vai a lugar nenhum”. Gente. A gente até entende esse tipo de vaidade, especialmente em mulheres mais jovens, acostumadas a encarar o cabelo como acessório fundamental de beleza e sedução. E mesmo elas encaram a necessidade de ficar sem as madeixas por algum tempo. Agora… o que pensar de um músico que completou seus 70 anos este ano e que, convenhamos, tem dinheiro suficiente para comprar as melhores perucas do planeta? É uma vaidade muito desproporcional.

Para nós, que amamos os Rolling Stones, só resta torcer que esta não tenha sido uma decisão fatal. E que ele realmente saia dessa. Em suas redes, ele agradeceu o apoio e disse que está pronto para pegar a estrada mês que vem – a banda tem uma tour, cujo nome é No Filter, programada para a Europa a partir do começo de setembro.

E… eu sei, eu sei, não é o caso para fazer piadinha, mas é irresistível demais. Ron Wood fumou durante 50 anos. Mas só existe um Keith Richards. Desculpa.

Mais The Crown!

A segunda temporada de The Crown já tem data de chegada na Netflix: 8 de dezembro. Tem também trailer, mostrando as crises da rainha com o governo e em seu casamento – e confirmando uma participação que foi bem comemorada “nas redes sociais”: a de Michael C. Hall (o Dexter), no papel de John Kennedy.

Alguma dúvida de que a nova temporada será tão imperdível quanto a primeira e deve render mais um monte de indicações e prêmios?

Nazis! Nazis! Nazis!

Depois das ocorrências do último sábado, é mais do que fundamental que a gente dê o nome correto para os racistas de extrema direita que “protestaram” em Charlottesville. “Alt-Right” é uma expressão quase aceitável. Eles são neonazistas, mesmo.

Arte publicada na página Boing Boing.

Fonda & Redford!

Jane Fonda e Robert Redford. Dois ícones de primeira grandeza. Há cinquenta anos, eles protagonizaram juntos o filme Descalços no Parque, baseado em peça de Neil Simon. E agora lá vão eles viver uma nova história de amor, graças à nossa Netflix de cada dia. O filme, baseado em livro de Kent Haruf, se chama Our Souls At Night (Nossas Noites) e deve estrear no dia 29 de setembro. Já pode começar a suspirar, especialmente se você tem mais de 50 aninhos!

O streaming e os músicos!

A Rolling Stone publicou um ranking (feito originalmente pela Digital Music News) mostrando quais serviços de streaming pagam melhor os artistas. Taí uma informação interessante para que a gente saiba quem está apoiando, na hora de se tornar usuário de algum serviço. Analise!

1 – Napster – US$ 0,0167 por stream | 2 – Tidal – US$ 0,0110 por stream | 3 – Apple Music – US$ 0,0064 por stream | 4 – Google Play Music – US$ 0,0059 por stream | 5 – Deezer – US$ 0,0056 por stream | 6 – Spotify – US$ 0,0038 por stream | 7 – Pandora – US$ 0,0011 por stream | 8 – YouTube – US$ 0,0006 por stream

A prévia do Cogumelo!

Roubei as fotos do Luís. Acima, Almir Feller, o Zinho (os dois, mais o Aloisio Buss, são os donos da história. Abaixo, Maria Zucco, que está trazendo um novo olhar sobre o passado. Palmas!

Entre muitas histórias que precisam ser resgatadas e contadas por seus protagonistas, em Brusque, talvez a do Cogumelo Atômico seja a mais urgente. Não poderia ter ficado mais feliz por ver que esse resgate não só está a caminho como está sendo feito com todo o capricho.

Na sexta passada aconteceu, no Espaço Gaivota, uma prévia, para imprensa e “cogumelantes”, do que será a exposição que mostrará para quem viveu a História e para quem nasceu mais tarde o que foi o Cogumelo. Uma publicação alternativa em tempos de ditadura, com todas as dificuldades e todo o idealismo. Que conseguiu, por mérito próprio, uma projeção nacional bastante difícil, em tempos de censura. Em novembro teremos a exposição completa, com tudo o que tem direito. Não vamos perder, por favor!