“Uma estrelinha no céu”: amigos lamentam morte de moradora de Brusque em acidente no Águas Claras

Amigos e ex-colegas de trabalho lamentaram a morte de Sirlene Martendal, 44, ocorrida após um acidente de trânsito no bairro Águas Claras, em Brusque, no último domingo, 2.

Nas redes sociais, diversos conhecidos ressaltaram o esforço de Sirlene para cuidar dos três filhos. “Sempre foi dedicada, guerreira, defendendo seus filhos. “Agora é uma estrelinha no céu”. Ela residia no bairro Águas Claras.

Uma ex-colega de trabalho de Sirlene ficou em choque ao descobrir a morte dela. “Muito querida, trabalhei com ela. Era uma pessoa do bem, muito trabalhadora. Descanse em paz, Sirlene”. Outra ex-colega disse que a vítima era seu braço direito durante o trabalho.

“Ainda sem acreditar que você se foi Sirlene. Que Deus te receba de braços abertos”, disse uma amiga.

O acidente

Sirlene morreu no hospital após bater o carro na madrugada do último domingo, 2, no bairro Águas Claras. O acidente ocorreu por volta das 5h45, na rua Augusto Klapoth.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, Sirlene estava sozinha em um Fiat Palio e foi encontrada inconsciente dentro do veículo, mas ainda com sinais vitais.

Os bombeiros fizeram a imobilização com colar cervical e maca rígida, realizando a retirada pelo porta-malas para evitar movimentações bruscas na coluna.

Após o resgate, as equipes realizaram a desobstrução das vias aéreas e forneceram oxigenoterapia antes do encaminhamento ao Hospital Azambuja. Apesar dos esforços de socorro e do atendimento médico, Sirlene não resistiu aos ferimentos.

