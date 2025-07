Brusque encara uma importante sequência pela frente

O Brusque venceu o Maringá na segunda-feira em um jogo bem estranho. Não fez um primeiro tempo bom, onde o goleiro Matheus Nogueira foi o principal nome do time. Tomou bola na trave, teve gol perdido… Aí vem o pênalti sofrido por Guilherme Pira e a situação muda de figura. Bem coisa inesperada de futebol.

Menos mal que a vitória veio, o time voltou ao G-8, e terá pela frente uma sequência importantíssima, somente contra times da parte de baixo da tabela, para buscar a classificação. São eles: Retrô em casa, Botafogo-PB fora, Itabaiana em casa e o Anápolis fora. Com um bom aproveitamento, o quadricolor vai para a reta final contra Londrina, Caxias e CSA com vaga assegurada na segunda fase.

Mas, com janela de transferência aberta e sem novidades no plantel, e ainda por cima com treinador suspenso, o jogo de domingo ganhou dificultadores. Bernardo Franco vai ter que quebrar a cabeça para organizar o time com as faltas de opções. O Retrô fez apenas quatro gols no campeonato e chega desesperado. Mas do outro lado, tem um Brusque que venceu fora de casa, mas não tem convencido dentro do seu estádio.

Dessa vez, a nova comissão técnica do Brusque teve uma semana para trabalhar visando essa sequência final da Série C. Minha maior expectativa é saber se o time terá algum resultado prático já a partir de domingo, onde vitória é obrigação contra o pior time do campeonato.

Desleixo

O lateral-esquerdo Alex Ruan está fora do jogo de domingo contra o Retrô por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Aqui, faltou malandragem e inteligência por parte da comissão técnica do Brusque: era só ter relacionado o atleta para um jogo, mesmo machucado, para forçar o terceiro amarelo e voltar zerado. Agora, ele será um dos três jogadores suspensos para enfrentar o Retrô.

Mercado

O Brusque foi atrás do atacante Adrianinho, revelado na base do Criciúma, e que não está sendo usado na Série B, buscando trazê-lo com um porcentual em caso de possível venda. Outro interesse que soube ontem é de Renan, camisa 11 do Caravaggio no Campeonato Catarinense, que foi contratado pelo Avaí, mas que também não foi utilizado. O técnico do Carlos Renaux, Luiz Carlos Cruz, que treinou o jogador no Estadual, fala muito bem dele.

Renaux

O Carlos Renaux enfrenta o Nação Araquari na noite deste sábado, 19, no Augusto Bauer para chegar na última rodada na condição de ser segundo colocado da primeira fase e pular direto para a semifinal. O time deu uma bobeada enorme semana passada, ao empatar sem gols num jogo muito ruim contra o Metropolitano. A situação de agora é muito parecida com a do ano passado, quando o tricolor tinha essa mesma oportunidade, mas deixou escapar.

