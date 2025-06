Uma lição, ou algo para esquecer?

O técnico do Brusque, Filipe Gouveia, afirmou que queria “entender primeiro” o que aconteceu com o seu time em Aracaju, que foi goleado pelo então lanterna Confiança. foi uma atuação abaixo da crítica, sem vibração e mostrando erros que não estavam acontecendo em jogos anteriores. Para alguns, esse jogo pode ser uma lição para que esses erros e faltas de atenção não se repitam. Por outro lado, é melhor riscar esse jogo do mapa e pensar na próxima, já que os resultados da rodada ajudaram e o time está em uma confortável terceira posição na tabela.

Mas a partir do jogo contra o Tombense, a situação promete endurecer. Há uma pequena janela de transferências aberta até terça-feira, onde já tem gente contratando, caso do Figueirense, que trouxe um zagueiro e um volante. O Brusque necessita urgentemente de reforços, em grande parte motivado pelas perdas por lesão, como Álvaro e Mateus Pivô. Se for possível, esse pessoal tem que chegar ainda nesta janela, porque esperar até a metade de julho, e até lá serão mais três rodadas, pode ser perigoso.

Ainda é uma incógnita tentar saber qual a filosofia de contratações da SAF para o Brusque. Tenho uma percepção que a ideia seria trazer jogadores mais jovens para investimento, ao invés de atletas mais experientes para chegar forte na reta final da primeira fase. De toda forma, o clube vai ter que abrir o cofre e buscar engrossar o plantel. Depender de sorte numa hora dessas não é bom negócio.

Carlos Renaux

O Vovô venceu na estreia da Série B do Catarinense o Fluminense de Joinville por 1 a 0, segunda-feira, em uma partida muito fraca. Se o Renaux quiser brigar pelo acesso, vai ter que jogar muito melhor do que no primeiro jogo. O time folga neste final de semana e volta a jogar semana que vem contra outro time que vai brigar pra não cair: o Porto, lá no Estádio Municipal de Porto União

Amador

Neste final de semana serão definidos os confrontos da segunda fase do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Dos 15 times da primeira fase, restarão oito que vão para o mata-mata, buscando vaga no jogo único da decisão. Até aqui, os destaques vão para o time do Santos Dumont, líder invicto do Grupo A, do Orlando, líder do C, e da dupla Mecânica do Japa e Abresc, do grupo B, que tem jogadores muito experientes e sempre montam times fortes. No encontro entre esses dois, domingo passado, a Abresc venceu por 2 a 1.