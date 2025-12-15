“Uma mulher maravilhosa”: amigos se despedem de colaboradora da Apae de Brusque que faleceu aos 66 anos

Amigos se despediram de Rosângela Regina de Modesti, colaboradora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque, que faleceu aos 66 anos no domingo, 14. As redes sociais reúnem diversas mensagens de solidariedade.

Uma mulher disse que Zanza, como era conhecida, foi “luz na terra”. Além disso, a descreveu como “um ser humano incrível, sempre com sorriso no rosto”. Já um homem publicou que Rosângela “ficará para sempre nos nossos corações”.

Outra mulher escreveu: “uma mulher maravilhosa e dedicada ao seu trabalho”. Um homem disse: “uma pessoa tão boa e muito querida. descanse em paz”. “que sua passagem seja leve como você, querida”, diz outra mensagem publicada nas redes.

Mais de 15 anos de dedicação

Segundo informações de conhecidas, ela dedicou mais de 15 anos de trabalho à instituição, sendo reconhecida pelo comprometimento e pela atenção aos alunos e colegas.

De acordo com a Associação, Zanza era uma presença acolhedora, e seu trabalho deixou marcas importantes na história da entidade. “seu legado permanecerá vivo em nossa memória”, afirmou a instituição em nota.

Moradora do Jardim Maluche, Zanza foi sepultada na manhã desta segunda-feira, 15, no cemitério parque da Saudade. Ela deixou dois filhos e dois netos. A causa da morte não foi divulgada.

