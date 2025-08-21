“Uma Noite Italiana”: Havan anuncia show beneficente em prol do Hospital Azambuja

A Havan realizará, no dia 1º de novembro, o evento beneficente “Uma Noite Italiana”, com show do renomado cantor napolitano Luciano Bruno, em Brusque. A apresentação acontecerá na Sociedade Santos Dumont e terá todo o valor arrecadado destinado ao Hospital Azambuja.

A noite também celebrará os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Para proporcionar uma verdadeira viagem de volta às raízes, o Schmitt Buffet assinará o jantar com um menu típico da culinária italiana, e o Círculo Trentino se une como apoiador do evento.

O espetáculo de Luciano Bruno promete, segundo a organização do evento, “transportar o público para a Itália com interpretações marcantes de grandes sucessos da música italiana e internacional, além de canções que fazem parte de sua trajetória no Brasil”.

“Com uma voz envolvente e estilo intimista, o artista já conquistou plateias ao redor do mundo, sendo reconhecido pela contribuição à divulgação da cultura italiana”.

O dono da Havan, Luciano Hang, e vice-provedor do Hospital Azambuja, afirma que o evento carrega um significado muito especial.

“Deixo aqui meu convite para que possamos, juntos, viver essa noite entre amigos, confraternizar e celebrar uma cultura que faz parte da nossa história, e também ajudar o Hospital Azambuja, que é um patrimônio de Brusque. Há mais de 20 anos tenho orgulho de contribuir com nosso hospital, que se transformou em referência e motivo de orgulho para toda a região. Tenho certeza de que será uma noite inesquecível, unindo música, tradição e solidariedade”.

Informações sobre vendas de ingressos serão divulgadas em breve pela Havan.

