Uma Noite Italiana: Havan promove evento beneficente em Brusque em prol do Hospital Azambuja; saiba quando

A Havan promove, em 1º de novembro, o evento beneficente “Uma Noite Italiana”, que promete reunir boa música, gastronomia e solidariedade na Sociedade Santos Dumont, em Brusque. Toda a renda obtida com o evento será destinada ao Hospital Azambuja, instituição centenária que presta serviços essenciais à comunidade de Brusque e região.

A atração principal será o renomado cantor napolitano Luciano Bruno, conhecido por suas interpretações marcantes de clássicos da música italiana e internacional, além de canções que consolidaram sua carreira no Brasil.

As mesas, que são de oito lugares, estão disponíveis no site Oneticket. A noite também celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil, com um jantar típico preparado pelo Schmitt Buffet, garantindo uma experiência gastronômica autêntica. O evento conta ainda com o apoio do Cavaliere della Repubblica Italiana, Marcio Fumagalli.

O empresário Luciano Hang, dono da Havan e vice-provedor do Hospital Azambuja, garante que o evento será um momento especial.

“Será uma noite para celebrar nossas origens, reencontrar amigos e ajudar uma causa que é motivo de orgulho para Brusque. Há mais de 20 anos tenho o privilégio de contribuir com o Hospital Azambuja e ver sua evolução. Tenho certeza de que será uma noite inesquecível, unindo música, tradição e solidariedade. Por isso, convido a todos que gostam de uma boa comida italiana, música de qualidade e, claro, do nosso hospital, para se juntar a nós nesse grande evento”, diz.

Leia também:

1. Casal de Brusque chega às Bodas de Platina com lição de cumplicidade e fé

2. Paróquia São Luís Gonzaga será a única igreja catarinense a acolher relíquias peregrinas de São Carlo Acutis

3. Homem morre submerso dentro de tanque de resíduos em Timbó

4. Samae inicia obra que levará abastecimento de água para famílias do Limeira, em Brusque

5. GTB apreende autopropelidos após condutores serem flagrados sem capacete em Brusque



Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

