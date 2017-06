Uma pessoa fica gravemente ferida em acidente na SC-108

Na madrugada deste domingo, 25, por volta de 1h50, ocorreu um choque frontal envolvendo um veículo Golf, placas de Canelinha, e uma motocicleta CG 150 Fan, de Brusque. O acidente ocorreu na rodovia Gentil Batistti Archer (SC-108), altura do km 133, próximo do acesso à Unidade Prisional Avançada (UPA).

O veículo seguia no sentido Brusque a Nova Trento e a motocicleta vinha no sentido contrário. O choque foi frontal, mas neste primeiro momento a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) não soube definir as causas, uma vez que apenas o motorista do automóvel, um gomem de 22 anos de idade, deu sua versão.

O Corpo de Bombeiros de Brusque foi acionado e socorreu o piloto da motocicleta, um homem de 46 anos, com fratura exposta da tíbia e da fíbula sendo socorrido para o Hospital de Azambuja. Inicialmente a Polícia Militar esteve no local do acidente aguardando a chegada da PMRv que fez o registro do fato.