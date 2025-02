“Uma pessoa extraordinária”: filha do médico Emílio Niebuhr conta dedicação do pai à medicina, família e amigos

A filha do médico Emílio Luís Niebuhr, Eugênia Niebuhr Loos, conversou com o jornal O Município e contou sobre a convivência e a vida do pai, que faleceu nesta segunda-feira, 10, aos 86 anos. Ele era o médico mais antigo de Brusque.

Ela conta que ao mesmo tempo que é fácil falar do pai, uma figura notória no município, também é difícil lembrar de todas as memórias de afeto. Eugênia se refere ao pai como “uma pessoa extraordinária e de bondade pura”.

Além da medicina, a filha também diz que o pai era totalmente dedicado à família, aos amigos e aos clubes que ele participava. “Ele abraçava fortemente tudo aquilo que abraçava. O legado dele foi deixado através da participação intensa dele”. Emílio foi presidente da Sociedade Bandeirante entre 1984 e 1986.

Durante a conversa, Eugênia se emociona ao lembrar das memórias que teve com o pai. Ela diz não saber escolher apenas uma para descrever a paciência e generosidade do médico.

“Ele foi tudo para mim, meu herói, meu amigo. Não tenho nenhuma lembrança ruim com ele. São tantas coisas marcantes. Meu pai sempre esteve ao meu lado nos momentos importantes da minha vida”.

Problemas de saúde

Eugênia conta que o pai sofria com a doença de Parkinson há 15 anos e que nos últimos tempos ela foi se agravando. Nos últimos cinco anos, Emílio passou a ficar acamado em casa.

A filha conta que ele tinha cuidados médicos diariamente. Nesse período, os familiares mantinham a proximidade com o médico e o visitavam frequentemente. “Foi uma morte tranquila, sem agonia”, conta.

