A forte massa de ar frio que atingiu SC neste princípio de semana já se deslocou para o oceano. Desta forma, já foi possível observar os efeitos de um sistema de instabilidade nesta terça-feira,22, na faixa litorânea e regiões próximas, pois o vento predominante de leste/sudeste, trouxe umidade do mar para o continente.

Sendo assim, o dia dos brusquenses que começou ensolarado, terminou com a presença de muitas nuvens, com garoa em locais isolados de nosso município.

Segundo informações repassadas pela meteorologista Marilene de Lima, amanhã, quarta, deveremos ter a presença de nevoeiros na madrugada e amanhecer, e chuva fraca no Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis ao norte do Estado. No decorrer do dia sol com algumas nuvens em todas as regiões. À noite a chuva fraca pode retornar à Brusque devido à circulação marítima.

Temperatura: baixa ao amanhecer e em elevação no decorrer do dia.

Temperaturas extremas de hoje em Brusque e Guabiruba

As temperaturas desta terça-feira não passaram dos 20ºC na região, com mínimas abaixo dos 8ºC. Confira as extremas:

7,6ºC com 20,6ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

7,8ºC com 20,3ºC /Bairro Centro/Brusque

6,1ºC com 20,1ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

6,3ºC com 20,1ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

5,1ºC com 17,3ºC /Bairro Lageado Alto/Guabiruba

Pelo Vale do Itajaí tivemos

Já pelo estado, a região serrana do Planalto Sul novamente registrou valores negativos, com forte geada pelos campos. Confira algumas temperaturas mínimas desta madrugada/amanhecer: