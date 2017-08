Uniasselvi planeja cursos na área da Saúde após instalação no Espaço Havan

A Havan anunciou na manhã desta segunda-feira, 28, parceria com o Grupo Uniasselvi para instalação de universidade no antigo parque fabril da Schlösser, no Centro 2, adquirido recentemente pela rede brusquense por R$ 25 milhões.

A Uniasselvi irá protocolar pedido no Ministério da Educação para a criação de novos cursos na área da Saúde, como Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Nutrição. Há, ainda, planos de iniciar um curso de Direito.

A previsão é que as obras comecem em breve para que sejam concluídas até fevereiro de 2018. O objetivo é iniciar as operações em março.

No local irá funcionar dezenas de empreendimentos, com serviços de cultura, esporte, lazer e negócios. Um dos confirmados é a empresa Hiper, que desenvolve softwares para redes varejistas e conta com mais de 10 mil clientes em todo o Brasil.

Durante a coletiva de imprensa com a presença do proprietário da Havan, Luciano Hang, e representantes da Uniassselvi, foi anunciado também o nome do projeto. Inicialmente chamado de Complexo Schlösser, foi rebatizado oficialmente como Espaço Havan.

Segundo Hang, o complexo, que tem cerca de 61 mil metros quadrados, terá mais de 40 de área construída, com duas mil vagas de estacionamento. “Vamos fazer deste lugar um negócio não só para o brusquense. Vamos transformar o espaço em um empreendimento regional para atender todo o Vale do Rio Tijucas. O complexo já está em obras. Estamos em fase de limpeza do terreno e restauração das áreas degradadas, além da remoção das pichações de parte de estrutura e pintura”, finaliza Hang.

O diretor-executivo da Uniasselvi, Ivan Carlos Hort, diz que estão muito felizes com a parceria. “Há dois anos buscávamos um espaço novo para sediar a Uniasselvi. A unidade presente em Brusque, na Rua Gregório Diegoli, bairro São Luiz, será transferida para o mega empreendimento e novos cursos serão oferecidos no espaço. Hoje, nós oferecemos 14 cursos presenciais e 49 no ensino a distância (EaD). Com a mudança pretendemos aumentar a quantidade de alunos para 2,5 mil no ensino presencial e 5 mil no EaD mantendo a mesma qualidade e o mesmo padrão que a Uniasselvi já oferece”, finaliza.

Edson Andrade dos Reis, diretor da unidade Brusque, agradeceu ao Luciano e equipe pela parceria. “Estamos pensando em todos os detalhes para que possamos oferecer um espaço em que o aluno possa sair melhor formado. Os novos cursos e o novo espaço vêm somar ao ensino de qualidade e referência da Uniasselvi”.