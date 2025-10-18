Único grupo no mundo a manter viva antiga coreografia alemã se apresenta na Fenarreco

O público da 38ª Fenarreco viveu um momento especial na sexta-feira, 17. O Volkstanzgruppe Grünes Tal, de Blumenau, apresentou a dança Ein Gruss aus dem Rhein, coreografia que representa as curvas e corredeiras do rio Reno e que hoje é executada apenas por esse grupo em todo o mundo.

A dança foi criada pelo grupo alemão Binger Winzen Tanzgruppe, que encerrou suas atividades após a pandemia. “Somos os únicos no mundo a manter viva essa dança”, destaca o coordenador do Grünes Tal, André Jorge.

Fundado em 1992, o grupo tem como objetivo preservar e renovar a cultura germânica por meio da dança folclórica. “As danças folclóricas remetem às atividades dos nossos antepassados, à rotina daquela época. Temos apresentações que vêm do norte da Alemanha e outras referentes à Idade Média”, explica.

O grupo ensaia uma vez por semana durante todo o ano e hoje conta com mais de 50 integrantes, divididos entre as categorias mirim, infantojuvenil, adulto e Schuhplattler (sapateado alemão). “O grupo começou com 15 pares e chegou a ter apenas quatro, o mínimo para se apresentar. Foram altos e baixos ao longo do tempo. Hoje estamos em um ótimo momento, com muitos voluntários que têm suas profissões e amam dançar”, conta André.

Entre as crianças do grupo, muitos são filhos de antigos integrantes. “Também realizamos um trabalho de divulgação nas escolas, nos apresentando e convidando as crianças a participarem”, acrescenta.

André explica que as festas de outubro são momentos importantes para mostrar o trabalho do Grünes Tal. “Os grupos folclóricos ajudam a manter viva nossa cultura e nossa tradição, e durante as festas mostramos um pouco disso ao público”, completa o coordenador.

Durante a apresentação do grupo, o público também foi convidado a dançar e viver um pouco da transformação e da alegria que a dança promove. “Qualquer pessoa pode dançar, e convidando o público para se juntar aos nossos integrantes comprovamos isso.”

Até domingo, o palco da Fenarreco recebe 25 apresentações de grupos folclóricos. Neste sábado, 18, sobem ao palco o grupo folclórico de Estrela (RS), às 17h, e o Alle Tanzen Zusammen, às 19h. No domingo, 19, se apresentam o Deutscher Sängerverein, às 11h, e o Bogenbrücke, encerrando a programação folclórica da festa.