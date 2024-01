Único modelo exclusivo LaFerrari do Brasil pertence a catarinense

O único modelo exclusivo da LaFerrari do Brasil, avaliado em R$ 41 milhões, pertence a um catarinense. O veículo foi fabricado em 2015 e chegou ao país em 2022.

O dono do veículo é morador de Joinville e vai ter que pagar R$ 800 mil de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2024. De acordo com a Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, este valor é o maior do Brasil.

O valor é calculado de acordo com a alíquota de cada estado. Em Santa Catarina, o imposto representa 2% do preço de mercado do veículo.

Por ser um modelo híbrido, a LaFerrari tem um motor com 789 cv e um motor elétrico com 160 cv. Consegue transitar de 0 a 100 km/h em apenas três segundos.

