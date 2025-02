Unidades Básicas de Saúde dos bairros Limeira Baixa e Paquetá são ampliadas

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Limeira Baixa e Paquetá foram ampliadas. As obras ocorreram por meio de parceria com o Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e contaram com o investimento de mais de R$ 600 mil.



Conforme a Prefeitura de Brusque, foi feito o investimento de R$ 256.108,00 na UBS Limeira Baixa e R$ 432.642,00 na UBS Paquetá.

A unidade do Limeira contou com uma ampliação de 66,18 m², já a UBS Limeira Baixa agora totaliza 465,57 m² de infraestrutura. O novo espaço inclui um consultório odontológico de 19,73 m², dois consultórios Unifebe com 13,11 m² e 14,33 m², além de dois lavabos de 3,65 m².

Conforme o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, com a parceria, os beneficiados são os cidadãos brusquenses, “pois além do ambiente bonito, confortável e aconchegante, terá espaço para mais profissionais atenderem a comunidade. Esse é o ritmo que o governo tem que levar essas parcerias, porque a gente sabe que a iniciativa pública tem suas limitações e a iniciativa privada, associações, entidades em conjunto com o Poder Público conseguem muito mais”.

Já a UBS Paquetá recebeu uma expansão de 122,05 m², chegando a um total de 653,99 m² de área construída. As melhorias incluem um consultório odontológico de 15,64 m², dois consultórios Unifebe de 15,67 m² cada, três lavabos de 3,20 m² e um espaço exclusivo para curativos de 13,31 m². “Com certeza hoje é um dia muito feliz para a comunidade. Essa parceria com a Unifebe oportunizou mais serviços, mais consultas e mais acesso à saúde para a população. Então, é hoje um dia de entrega, um dia de comemoração. Além disso, os estudantes de Medicina da instituição também estarão aqui na unidade para ajudar nos atendimentos”, comenta a secretária de Saúde, Thayse Rosa.

A reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, finaliza ressaltando que a Unifebe é uma instituição comunitária e que tem suas raízes e nasceu da comunidade, “então essa parceria com o município na área da saúde vem alinhado com o propósito maior que é a melhoria da qualidade de vida da população. E a partir de hoje, nós temos já essas duas unidades básicas com uma condição de equipamento, de infraestrutura adequada para o padrão de qualidade que nós buscamos na formação dos nossos alunos e, naturalmente, na entrega para a comunidade”.

