Unidades de Saúde atenderão normalmente nesta terça-feira

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir desta terça-feira, 6, todas as Unidades Básicas de Saúde espalhadas pelos diversos bairros do município atenderão normalmente.

De acordo com o secretário Humberto Fornari, as equipes que atuavam nesta segunda-feira, 5, na Arena Multiuso voltam para as suas Unidades Básicas de Saúde. Além dos atendimentos nos bairros, Fornari diz que as consultas e demais serviços estão normalizados no Centro de Serviços em Saúde.

Samae

Já o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque destaca que a Estação de Tratamento de Água (ETA) teve suas atividades retomadas nesta terça-feira. Segundo o órgão, a capacidade de tratamento está normalizando e a turbidez baixou.

A Prefeitura reforça ainda que, o atendimento aos cidadãos na sede do poder executivo está mantida e ocorre normalmente hoje, das 12 às 18h.