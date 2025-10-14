Unifebe avalia possibilidades de intercâmbio com universidades polonesas

A reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, acompanhada do relações internacionais da instituição, Leonardo Rigon Kasmarek, participou na quarta-feira, 8, em Curitiba, de uma reunião com o cônsul-geral da República da Polônia em Curitiba, Wojciech Baczynski.

Na ocasião, o consulado apresentou a NAWA – Polish National Agency for Academy Exchange, agência de fomento nacional e os programas que viabilizam a realização de intercâmbios acadêmicos.

Os representantes da Unifebe também conheceram sete universidades polonesas reconhecidas mundialmente por receberem, anualmente, centenas de intercambistas.

“Para nós é uma oportunidade ímpar de ampliarmos nossas parcerias e de ofertarmos aos nossos acadêmicos mais uma experiência internacional, carregada de muito significado histórico e cultural”, pontua Leonardo.

Para a reitora, a parceria com instituições polonesas possibilitará a aproximação entre os países, fortalecendo o vínculo cultural.

“Fomos convidados pelo consulado para esta reunião que, por meio dos intercâmbios acadêmicos, estreita ainda mais os laços com nossas raízes históricas e culturais, visto que Brusque é o berço da imigração polonesa no Brasil e muitos descendentes encontram-se em nossa região. Além disso, as universidades interessadas em receber estudantes brasileiros trabalham com foco em tecnologia, saúde e negócios, o que vai ao encontro das áreas de formação dos nossos acadêmicos”, enfatiza.

Agora, a Unifebe estuda a possibilidade de firmar termos de cooperação internacional e de, por meio da agência de fomento NAWA, viabilizar bolsas de estudos para acadêmicos brasileiros que queiram estudar na Polônia.

