O Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque (Unifebe), sempre à frente quando os temas envolvem inovação e impacto social, mais uma vez se destaca ao investir em um projeto que alia educação e sustentabilidade.

Além de formar profissionais altamente capacitados, a instituição reafirma seu compromisso com o meio ambiente e a ciência ao implantar um meliponário, espaço dedicado à criação e preservação de abelhas sem ferrão.

Início do projeto em Brusque

Essa iniciativa teve início em 2023, quando as alunas Ayana Mayer e Madrine Machado foram desafiadas pelos professores Heitor Paloschi, Jéssica Leme Cano e Simone Sobiecziak a desenvolver uma solução para minimizar impactos ambientais.

Durante suas pesquisas, elas identificaram o papel crucial das abelhas na polinização e na preservação da biodiversidade.

Com o apoio de docentes e da consultoria da doutora Márcia Faita, a Unifebe, pois, enxergou no projeto uma oportunidade única de ampliar o conhecimento e incentivar a preservação ambiental.

Parceria

Assim, a proposta ganhou ainda mais força ao se alinhar com a parceria internacional dessa instituição brusquense com a Alemanha, onde iniciativas semelhantes são desenvolvidas.

O meliponário não apenas promove a pesquisa científica, mas também fomenta a conscientização ambiental, permitindo que estudantes, pesquisadores e a comunidade compreendam a importância das abelhas sem ferrão.

O projeto, inclusive, vai além da academia; ele se torna um ponto de encontro entre a ciência e a comunidade, incentivando a educação ambiental e a preservação da biodiversidade.

Conhecimento vivo em Brusque

A Unifebe reafirma, assim, seu compromisso com a inovação e o bem coletivo, mostrando que o futuro pode ser transformado com conhecimento, dedicação e respeito à natureza.

O impacto dessa ação transcende, então, os muros acadêmicos, inspirando novas gerações a compreender e valorizar a preservação ambiental.

Brusque vista na Unifebe

