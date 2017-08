Unifebe disponibiliza primeiro curso de Educação a Distância

Em 2 de outubro inicia o primeiro curso de Educação a Distância (EaD) do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), de Processos Gerenciais. A novidade foi apresentada na tarde desta terça-feira, 8, por professores e pela reitoria da instituição no auditório do Bloco C.

O principal diferencial do curso é que as aulas serão 100% online, o que possibilita a flexibilidade para o acadêmico, além de material atualizado e biblioteca digital. Outros destaques apontados pelo coordenador de EaD da Unifebe, Joel Haroldo Baade, é o Centro de Simulação de Negócios e Gestão e a mobilidade internacional virtual.

“É um modelo de educação que se molda de acordo com o perfil do aluno. A inovação é o que norteia o ensino, não é algo estático, por isso a incorporação de novas tecnologias, permitindo, por exemplo, que o acadêmico possa simular situações reais que depois vivenciará nas organizações”, afirma Baade.

O curso de Processos Gerencias, que está com as inscrições abertas, é coordenado pela professora Simone Sartori, que destaca que o EaD promove a democratização ao acesso à educação. Serão oito módulos, divididos por eixos, com uma prova presencial ao término de cada etapa.

Por ano, serão quatro provas, sendo que o aluno poderá usufruir de toda a infraestrutura da Unifebe, como as bibliotecas e os laboratórios. “Criará uma nova possibilidade que funciona por meio da integração virtual entre professor e aluno”, diz Simone.

O reitor Günther Lother Pertschy afirma que a novidade é um marco para a Unifebe, que “visa sempre pela inovação e por ir em busca de novos modelos de educação”.

“Não tem retrocesso ao processo. Pra nós é fantástico, ousado, neste momento de crise, e ainda sendo uma das menores instituições do Sistema Acafe [Associação Catarinense das Fundações Educacionais]”.

Processo

O processo para o primeiro curso em EaD da Unifebe iniciou há mais de um ano. Primeiramente, no começo de 2016, foi criado o Núcleo de EaD, depois se fez a estruturação interna e o encaminhamento de credenciamento ao Ministério da Educação (MEC). Em novembro e dezembro do ano passado a instituição recebeu os avaliadores e em maio deste ano foi divulgado no Diário Oficial da União a aprovação pelo MEC do curso de Processos Gerenciais.

Futuro

A previsão da Unifebe é de lançar novos cursos em EaD no decorrer dos próximos meses. Para este ano, pelo menos um ou dois devem ser oficializados, porém, ainda não há previsão de datas.

Curso em EaD de Processos Gerenciais



Habilitação: Tecnologia

Duração: 4 fases – 2 anos

Plataforma: 100% online

Formas de ingresso: Seleção pelo histórico escolar

Inscrições: de 8 de agosto a 14 de setembro

Início do curso: 2 de outubro

Informações: www.unifebe.edu.br ou (47) 3211-7000