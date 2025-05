Unifebe doa mais de 300 brinquedos para crianças internadas em hospitais de Brusque

Os estudantes da Liga Acadêmica de Pediatria, do curso de Medicina da Unifebe, entregaram mais de 300 brinquedos e 300 livros infantis arrecadados durante a campanha solidária, realizada na universidade nas alas pediátricas e maternidades dos hospitais Azambuja e Imigrantes, de Brusque.

A ação, destaca a professora coordenadora da Liga, doutora Ana Elisa Buzetti Neves, visou levar alegria e conforto às crianças internadas.

“Essas iniciativas fortalecem o vínculo entre a comunidade acadêmica e a sociedade, demonstrando o compromisso do curso com o bem-estar social e a promoção da saúde. A implementação de práticas humanizadas na hospitalização infantil e a criação de ambientes acolhedores contribuíram significativamente para a melhoria do bem-estar e recuperação das crianças hospitalizadas. Dessa forma, a relevância desse projeto repousa na possibilidade de amenizar o impacto negativo da hospitalização, proporcionando às crianças um momento de diversão e descontração”, enaltece a professora.

Durante a entrega dos brinquedos e livros, os estudantes interagiram com as crianças e suas famílias, realizaram brincadeiras e atividades temáticas, remetendo ao significado de amor e esperança.

“O intuito da iniciativa era envolver os alunos da Liga no contato humanizado, para além dos tratamentos invasivos aprendidos em sala de aula. Essa ação nos ajuda a entender que o paciente vai além da doença tratada. Perceber isso nos torna mais humanos e empáticos”, avalia o presidente da Liga Acadêmica de Pediatria e acadêmico de Medicina, Felipe Cavichioli.