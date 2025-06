Unifebe é a instituição que mais realizou atendimentos gratuitos na área contábil e fiscal em SC e PR

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Unifebe ocupa o primeiro lugar em um ranking com outras 31 instituições de ensino de Santa Catarina e do Paraná. Com mais de 800 atendimentos, a Unifebe foi a instituição de ensino superior que mais auxiliou a comunidade de forma gratuita. Por meio de um convênio com a Receita Federal, professores e estudantes do curso de Ciências Contábeis prestaram orientações sobre a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, CPF e MEI.

“Alcançar o 1º lugar em atendimentos na 9ª Região Fiscal (PR e SC) é motivo de grande orgulho para a coordenação, para o curso e para a instituição. Parabenizamos nossos acadêmicos pelo excelente trabalho e nossos professores pela preparação exemplar. Essa conquista reflete o compromisso com a qualidade e a responsabilidade social da Unifebe”, destaca o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unifebe, professor Tonico Schlindwein.

Uma das ações desenvolvidas pelo curso é o Declare Certo, projeto de extensão realizado anualmente entre março e maio pelos acadêmicos, sob orientação dos professores, com o objetivo de auxiliar a população no processo de declaração do IRPF — desde o preenchimento e a documentação necessária até a entrega correta. Além dos atendimentos presenciais no campus Santa Terezinha, o Declare Certo também ocorre na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque.

O pró-reitor de Graduação, professor Sidnei Gripa alia que o resultado do ranking da Receita Federal valida o papel essencial da extensão universitária na transformação social.

“O compromisso de levar conhecimento fiscal aos cidadãos é o que faz o NAF da Unifebe referência, conquistando seu espaço entre tantas instituições de Santa Catarina e do Paraná. A extensão universitária é essa ponte entre a universidade e a comunidade, e o Declare Certo cumpre com maestria essa missão”, afirma.

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Unifebe

O NAF é resultado de um convênio de cooperação entre a universidade e a Receita Federal, firmado em agosto de 2017, quando a professora Rosemari Glatz, atual reitora da Unifebe, era chefe da Receita Federal em Brusque. A iniciativa visa aproximar a Receita da comunidade e promover formação prática aos estudantes da universidade.

O NAF Brusque foi o primeiro núcleo da Delegacia da Receita Federal de Blumenau (DRF) a ser implantado na região que abrange 47 municípios — de Major Gercino ao Alto Vale catarinense.

