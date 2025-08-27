Unifebe é finalista em prêmio que valoriza iniciativas inovadoras e sustentáveis para desafios climáticos urbanos

O projeto de argamassa colante com vidro reciclado, desenvolvido por Eduarda Molinari Dognini, João Victor dos Reis e Milena Justi de Mello, acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da Unifebe, sob orientação do professor Elias Riffel, é finalista da Categoria Edificações no Prêmio IEL de Talentos da Construção.

A competição nacional reconhece iniciativas acadêmicas inovadoras e sustentáveis que buscam soluções para os desafios climáticos urbanos.

A solução técnica e sustentável que visa reduzir resíduos e emissões de CO² na construção civil, será apresentada pelos estudantes no maior evento da construção da América Latina, que ocorrerá em setembro, no Rio de Janeiro.

Na Rio Construção Summit 2025, os acadêmicos serão avaliados por representantes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/Brasil), além de professores e especialistas do setor.

A Unifebe é a única instituição do sul do Brasil a se classificar entre os finalistas da competição, que recebeu mais de 150 trabalhos de todas as regiões do país.

“Nossa participação vai muito além de um prêmio. É a oportunidade de mostrarmos em um cenário nacional, nossa dedicação, criatividade e capacidade de inovação. Independentemente do resultado, estar entre os três melhores do Brasil já é motivo de muito orgulho e motivação. A Unifebe tem um papel fundamental nesse processo, por oferecer suporte, orientação e incentivo para que possamos transformar ideias em resultados concretos. Chegar até aqui reforça a importância do trabalho coletivo, do apoio institucional e da busca constante pela excelência”, enaltece João Victor dos Reis, acadêmico de Arquitetura e Urbanismo.

Para a acadêmica de Engenharia Civil, Eduarda Molinari Dognini, a possibilidade de aprender com outros projetos e de entrar em contato com profissionais e estudantes da área já é uma das premiações da competição.

“Apresentar no Rio de Janeiro o que desenvolvemos aqui e ainda poder conversar com estudantes e profissionais de todo o Brasil, com certeza será uma oportunidade ímpar para as nossas formações acadêmicas e profissionais. Além disso, na nossa área, o networking é essencial. Como coordenadora adjunta do CREA Júnior de Brusque, vejo o quanto nossa participação em eventos e nosso engajamento no desenvolvimento de projetos ainda durante a Graduação fazem toda a diferença. Saímos da universidade mais bem preparados e com um portfólio repleto de experiências”, avalia Eduarda.

Votação Popular

Além da premiação final, a equipe da Unifebe participa agora de outra etapa da competição. No Prêmio Voto Popular, os seis finalistas das categorias Cidades e Edificações competem entre si pelo maior número de votos da população.

A votação é virtual e pode ser realizada por qualquer cidadão, até o dia 16 de setembro. Para votar é necessário selecionar um projeto de cada categoria e preencher e-mail e nome completo.

Ao vencer o Prêmio Voto Popular, os estudantes da Unifebe receberão 40 horas de consultoria específica sobre gestão, inovação e empreendedorismo para a viabilizar o negócio.

“O objetivo do nosso projeto é levar ao mercado uma argamassa com preço competitivo, e que permita a reutilização de toneladas de vidro, além de diminuir as emissões de CO². Queremos validar a solução em laboratório e lançá-la no mercado como uma alternativa técnica, sustentável e viável. Acreditamos que a engenharia do futuro é feita com propósito. Com Argaglass damos forma ao que era descartado, transformamos o impacto ambiental em inovação”, destaca Milena Justi de Mello, acadêmica de Arquitetura e Urbanismo.

O pró-reitor de Graduação, professor Sidnei Gripa, parabenizou os estudantes pelo desempenho até o momento e incentivou a equipe a buscar os prêmios do Voto Popular e dos especialistas.

“Eles demonstram o que chamamos de ‘espírito de dono do próprio negócio’ e, por isso, não têm medido esforços para transformar o projeto em um produto real. Se vencerem o Voto Popular, eles estarão ainda mais próximos de tornar isso realidade, e é nesse sentido que contamos com o apoio de toda a comunidade regional”, reforça Gripa.

O projeto

Vencedor do Hackathon de Inovação em Materiais para Construção Sustentável, que ocorreu durante o Executa 2023, projeto de curricularização da extensão dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da Unifebe, o projeto Argaglass propõe substituir na argamassa até 20% do cimento por pó de vidro reciclado.

Diferente de outras soluções que apenas adicionam vidro à areia, nesse estudo, o vidro substitui parte do cimento, que é o componente mais caro e mais poluente da argamassa.

O projeto estabelece parâmetros técnicos, como aderência, flexibilidade e travabilidade, e os teste teóricos mostraram desempenho térmico superior a 1,2 mil graus Celsius, possibilitando o uso do material em churrasqueiras, piscinas e ambientes agressivos.

Alinhado à temática de edificações sustentáveis, a proposta do Argaglass é promover a reutilização de resíduos urbanos, reduzir a emissão do CO² e a economia circular, valorizando a participação de cooperativas locais, que podem transformar vidro em matérias-primas para a construção.

A coordenadora de Engenharia Civil, professora Vivian Siffert Wildner, explica que a ideia do Executa de 2023 foi a de instigar os acadêmicos a desenvolverem materiais utilizando resíduos para aplicação na construção civil.

O intuito era incentivar a economia circular e o reaproveitamento de resíduos e, consequentemente, pensar em uma construção mais sustentável. A atividade desafiava os estudantes a idealizar uma empresa que pudesse comercializar esse determinado produto.

“Isso incentivou o grupo a submeter esse projeto vencedor do Executa, à premiação nacional. Hoje, ter o trabalho dos nossos estudantes como finalista em uma premiação desse porte reconhece as atividades inovadoras que estamos desenvolvendo na Unifebe, e mostra que elas estão ultrapassando os muros da universidade, de Brusque, de Santa Catarina, e alcançando nível nacional”.

Para o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, professor Marcelius Oliveira de Aguiar, o Executa 2023 foi uma edição diferente das demais, principalmente pelo desafio de pensar como um empreendimento do ramo.

“Ficamos muito contentes com o desempenho desses alunos, especialmente em algo a que não estão habituados a desenvolver, que é a criação de produtos. Nesse sentido, a colocação dos estudantes no Prêmio IEL consolida as ações de Curricularização da Extensão como atividades que contribuem para o crescimento profissional e acadêmico desses estudantes”, completa o professor.

A participação dos acadêmicos da Unifebe, como os únicos da região Sul do Brasil, é mais um motivo de orgulho, avalia a reitora, professora Rosemari Glatz.

“É o pensar local para um agir global que tanto buscamos incutir na formação dos nossos jovens. Mais do que uma premiação, essa oportunidade abre portas para novas pesquisas, para o desenvolvimento de um produto real e, principalmente, para um mercado de trabalho em ascensão. Parabéns aos nossos acadêmicos por se permitirem vivenciar a universidade e todas as suas possibilidades”, conclui a reitora.

Saiba como votar

O link para votação está disponível nos Stories e na bio da Unifebe no Instagram.

