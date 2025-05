Unifebe e prefeitura firmam parceria para instalação de estação hidrológica e novas réguas de nível no rio Itajaí-Mirim

O Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque (Unifebe) e a Prefeitura de Brusque firmaram na última semana um termo de parceria para a instalação de uma estação hidrológica e de novas réguas de nível nas margens do rio Itajaí-Mirim.

A implantação do equipamento será realizada pela Unifebe, nas proximidades da ponte Santos Dumont, e representa mais uma etapa do projeto de mapeamento e acompanhamento da qualidade da água do rio, realizado pela universidade.

No ato, a prefeitura de Brusque e a Defesa Civil do município assinaram o termo de concessão do espaço público para a instalação dos equipamentos.

A interferência do volume de chuva na qualidade da água do rio é um dos dados coletados pela estação, explica a coordenadora do curso de Engenharia Química da Unifebe, professora Rafaela Bohackzuk Venturelli Knop.

De acordo com a responsável pelo projeto, é natural que a água fique mais turva com o volume de chuvas, mas é importante analisar se o processo de renovação dessa água ocorre naturalmente.

“Como é um projeto que analisará a água, desde a cabeceira do rio até a divisa entre Brusque e Itajaí, poderemos comparar a qualidade na nascente com a água que temos aqui perto da foz. Com essa estação hidrológica, será possível fazer esse acompanhamento e obter dados mais efetivos sobre a poluição do nosso rio”, destaca.

Além de contribuir com a pesquisa realizada pela Unifebe, as novas réguas auxiliarão a Defesa Civil com um novo ponto de medição do rio.

“É uma estação que vai medir nível de chuva e nível de rio em um ponto que hoje não temos medição nenhuma. Com ela, então, conseguiremos acompanhar o desenvolvimento da curva de cheia, entre a Ponte Estaiada até o bairro Santa Terezinha e poder, com isso, estimar o tempo que essa água vai escoar até o Limoeiro”, revela o chefe de operações da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugik.

O prefeito de Brusque, André Vechi, celebrou a formalização de mais uma parceria com a instituição de ensino superior.

“A universidade utiliza esses dados para o intuito de pesquisa e poder depois sugerir projetos, ações, políticas públicas. E a prefeitura também monitora os dados dentro daquilo que é de interesse, sobretudo da parte da Defesa Civil. Então é uma relação que ganha a universidade, ganha a prefeitura e ganha o cidadão.”

Com a instalação da estação e das réguas de nível, a instituição dará continuidade ao fazer científico com dados fidedignos sobre o Rio Itajaí-Mirim em Brusque, destaca a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz.

“É a representação de mais uma etapa de um grande projeto realizado pela instituição, que tratará essa contribuição social, não só para a pesquisa, mas também para a sociedade, afinal de contas nós estaremos fornecendo informações sérias, reais e ao longo do tempo, porque nós vamos começar a ter uma métrica de como o rio se comporta com os volumes de chuva”, conclui a reitora.

O projeto de pesquisa

Para aplicar a pesquisa avançada de mapeamento e acompanhamento da qualidade da água do Rio Itajaí-Mirim, a instituição foi contemplada com R$ 2,5 milhões pelo Programa MultiLab SC – Laboratórios Multiusuários da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc). Desse montante, 2% serão custeados pela própria UNIFEBE.

O recurso será destinado à criação do Laboratório Unifebe do Vale do Itajaí-Mirim e possibilitará a aquisição de três equipamentos de grande porte, além de outros utensílios e materiais essenciais para a pesquisa.

O valor também será destinado para o desenvolvimento de sensores, que auxiliarão a monitorar a vazão da água, dado que influencia diretamente no resultado da análise.

A pesquisa mapeará o rio Itajaí-Mirim desde a sua nascente, em Vidal Ramos, passando por Botuverá, Brusque e a sua extensão em Guabiruba.

vários pontos de coleta serão comparados com a água da nascente para uma avaliação de como o rio está chegando à sua foz. O intuito da instituição é disponibilizar virtualmente os dados analisados para acompanhamento da comunidade em geral e do próprio poder público.

Leia também:

1. Frio mais forte do ano a caminho de Brusque; confira a previsão da semana

2. Carro cai no rio Itajaí-Mirim, em Brusque; bombeiros realizam buscas

3. Motociclista bate em guard rail e sofre queda de 4 metros de altura em Brusque

4. Prefeitos de Brusque e Guabiruba avaliam resultados de viagem à Alemanha

5. Brusque Basquete vence o Santos fora de casa e garante vaga no final four do Brasileiro CBB

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: