Unifebe lança 21ª edição do Natal Solidário que beneficiará centenas de crianças em Brusque e região

As músicas natalinas entoadas pelas crianças e adolescentes do Coral São Pedro e Nossa Senhora Aparecida, de Guabiruba, inspiraram o espírito de solidariedade. As apresentações marcaram o lançamento da 21ª edição do Natal Solidário Unifebe, que este ano beneficiará mais de 500 crianças da rede pública de ensino de Brusque, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Botuverá, Guabiruba, Gaspar e Major Gercino.

Na árvore de Natal, os enfeites com os nomes das crianças materializam o ato de adoção. A campanha, que há mais de 20 anos já beneficiou mais de 10 mil crianças, evidencia a essência comunitária da instituição, destacou a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, em sua fala de abertura.

“O Natal Solidário transparece nosso espírito de comunidade. Muitas das crianças apadrinhadas na ação, hoje são nossos alunos ou funcionários e, por esse motivo, ele é um círculo virtuoso. Meu convite é para que você se torne um padrinho e deixe um pouco do muito que você é, na essência do seu doar”, salientou a reitora.

Ao lado das colegas de classe, a acadêmica Raíssa Alexandre, da 6ª fase de Ciências Contábeis, tirou da árvore um enfeite com o nome do seu afilhado. Essa é a terceira vez que a estudante participa do Natal Solidário, que neste ano, presenteará um aluno da Apae, de Brusque.

“São crianças, que muitas vezes, esperam ansiosas por esse presente e é muito gratificante poder proporcionar esse sentimento a elas”, pontuou a estudante.

O espírito natalino também contagiou a acadêmica da 2ª fase de Design de Moda, Fabíola Vitória Martins e seu colega da 2ª fase de Design Gráfico, Christian Guarnieri. “Ano passado vi algumas amigas adotando e quis muito participar. Esta é nossa primeira vez participando da ação e decidimos apadrinhar juntos uma criança de Nova Trento. Por ser uma campanha muito bonita, nossa ideia é que pelo menos o Christian venha pessoalmente entregar o presente”, contou a acadêmica.

As adoções

Os interessados em adotar presencialmente poderão retirar o nome de uma criança da árvore de Natal no intervalo desta quinta-feira, 9, no átrio do Bloco A.

Para que mais estudantes, professores e demais membros da comunidade possam contribuir com a ação, a Unifebe liberou também na noite desta quarta-feira, 8, o sistema para adoção on-line. Os padrinhos poderão adotar pelo site natalsolidario.unifebe.edu.br até dia 27 de novembro.

Entrega de presentes

Este ano, a entrega dos presentes será realizada no dia 6 de dezembro, quando a Unifebe receberá as crianças beneficiadas. O evento será realizado no período matutino, às 9h, e vespertino, com início a partir das 14h30.

Os padrinhos, que não puderem comparecer, devem deixar o seu presente até dia 27 de novembro, no setor de Recursos Humanos da instituição, localizado na sala A103. A Unifebe sugere que o presente seja entregue na forma de brinquedo, no valor mínimo de 50 reais e máximo de 100 reais.

