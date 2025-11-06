Unifebe lança 23ª edição do Natal Solidário; saiba como participar

A árvore de Natal montada nesta semana no átrio do Bloco A marcou o início do Natal Solidário, campanha tradicional da Unifebe que chega à 23ª edição.

A campanha é uma iniciativa para a comunidade doar brinquedos e contribuir para um Natal mais feliz de 600 crianças das redes públicas de ensino de Brusque, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Botuverá, Guabiruba, Gaspar e Major Gercino.

Durante o lançamento da campanha, a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz, destacou que o período do Natal desperta gestos de solidariedade.

“O Natal, na nossa região, ele é muito cultural. Ele tem memórias, tradições, afeto, carinho. É o momento em que o coração se abre e a gente abraça mais do que o normal. Então, o Natal Solidário Unifebe tem esse propósito também, de ir além da casa da gente, de ir além da universidade, de entrar no seu lar, no seu coração. E por isso eu faço o convite, apadrinhe e nos ajude a alegrar o Natal de centenas de crianças”.

Como participar

Até sexta-feira, 7, os interessados em participar da campanha podem apadrinhar presencialmente, retirando um enfeite da árvore de Natal, no átrio do Bloco A, das 9h40 às 10h20 e das 20h às 21h.

Além dos estudantes, professores e colaboradores, demais membros da comunidade externa também podem contribuir com a iniciativa, apadrinhando virtualmente pelo site Unifebe, até dia 24 de novembro.

“É um momento de doação, de fortalecer os laços e de acolher. Nesse sentido, você está convidado a estar conosco. Nesses primeiros dias, a retirada acontece no ato do Bloco A é possível retirar o cartão ou já fazer o apadrinhamento virtual no site da Unifebe. É muito fácil: você pode escolher a criança, o sexo, a idade, a escola, a cidade. O importante é abrir o seu coração e estar sensível para mais esse grande gesto de amor”, explica a reitora.

Entrega dos presentes

No dia 3 de dezembro, as crianças apadrinhadas são esperadas no campus Santa Terezinha para a entrega dos presentes. Os padrinhos podem participar do evento e prestigiar a apresentação musical preparada pelas escolas.

“A entrega dos presentes é sempre muito emocionante, por isso, nós convidamos a todos que têm disponibilidade a participar desse momento, receber o abraço do seu afilhado e ver de perto o sorriso dele ao receber o brinquedo, preparado com tanto carinho”, destaca a reitora.

Este ano, a entrega dos presentes será realizada no período matutino, às 9h, e vespertino, com início a partir das 14h30. É indispensável que o padrinho esteja atento ao horário da escola do seu afilhado descrito no cartão de adoção.

Já os padrinhos que não puderem comparecer ao evento devem deixar o seu presente até o dia 25 de novembro, na Recepção da Unifebe, no Bloco A. A instituição sugere que o presente seja entregue na forma de brinquedo, no valor mínimo de 70 reais e máximo de 120 reais.

