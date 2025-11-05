Unifebe lança versão atualizada de livro que conta história da imigração italiana em Santa Catarina

A Editora da Unifebe lançou nesta segunda-feira, 3, a versão atualizada da obra “Vencer ou Morrer”, material histórico que é referência sobre a imigração dos primeiros povos de língua italiana a Santa Catarina.

A obra foi lançada originalmente em italiano em 1986, pelo sociólogo e historiador Renzo Maria Grosselli. O evento, realizado no auditório do Bloco F da Unifebe, contou com a presença do autor, convidados e autoridades.

O lançamento integra as celebrações dos 150 anos da grande imigração no estado e foi aberto com o espetáculo “Mérica Mérica: La Nostra Storia”. A apresentação artística, produzida e interpretada pelo Coro UNIFEBE e pelo Grupo Teatral da instituição, transformou em arte as vivências, canções e os costumes dos milhares de imigrantes que chegaram a Santa Catarina no século XIX.

A reitora Rosemari Glatz celebrou o lançamento após quase 40 anos da publicação do primeiro exemplar. “Temos a honra de escrever uma nova página na história, aqui em Brusque, berço da grande imigração em Santa Catarina. Para a nossa instituição, que valoriza tanto a história, a memória e o rigor científico, é uma honra receber o Renzo e estampar o selo da Editora da Unifebe na capa de mais uma importante obra histórica do estado, considerada uma verdadeira “bíblia” para os descendentes italianos, tamanha a veracidade e cientificidade da pesquisa apresentada pelo autor”.

A publicação lançada na Unifebe é resultado de um projeto cultural apresentado pela Associação Beneficente Besenello e aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A impressão do material também contou com o incentivo da empresa ZM S.A., Toalhas Atlântica, Sta. Catharina Chocolateria, professor Luiz Pedro Benvenutti, Banco Cooperativo Sicoob S.A. e Prefeitura de Nova Trento.

A obra também foi lançada na terça-feira, 4, na Casa Dei Nonni, no Centro de Nova Trento, e será lançada no sábado, dia 8, às 19h, no Ambiente Casa Nostra, na sede do Lira Circolo Italiano di Blumenau; na segunda-feira, dia 10, às 19h, no Auditório do Centro Cultural de Rodeio; na terça-feira, dia 11, às 19h, no Auditório do Museu da Imigração, no Centro de Rio dos Cedros; e na quarta-feira, dia 12, às 17h30, no hall da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis.

A versão atualizada do livro Vencer ou Morrer já está à venda em livrarias da região e diretamente com a Associação Besenello, de Nova Trento.

Atualização da obra

Lançada pela primeira vez no Brasil, em 1987, a versão em português do livro “Vincere o Morire” foi editada pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina (EdUFSC). Em 2023, em uma visita à Unifebe, o autor que vive em Trento, apresentou seu desejo de complementar e atualizar a obra.

O desafio foi aceito pela instituição e, por meio de novas pesquisas realizadas pelo autor em Santa Catarina, foi acrescida ao livro a relação da imigração italiana e de tiroleses italianos para o sul do estado no século XIX. Além disso, alguns trechos foram suprimidos pelo próprio historiador, que considerou necessário ajustar a obra para o momento presente.

Foram cerca de dois anos para que a Editora da Unifebe realizasse o trabalho de digitalizar e converter em texto às 589 páginas do livro lançado em 1987. Sem o texto original editável, cada palavra precisou ser revisada e comparada pelos profissionais envolvidos, a fim de garantir a fidedignidade do material que já possuía quase 40 anos. O novo material em português também foi traduzido com rigor acadêmico e conta com a atualização do tempo verbal, já que os fatos relatados ocorreram no século XIX e eram tratados no material como “século passado”.

O novo projeto gráfico, explica a coordenadora da Editora, professora Arina Blum, apresenta a obra com modernidade, mas sem perder as características históricas e culturais. A capa do livro mantém a imagem do velho barbudo, como nas edições de 1986 e 1987, mas nessa edição, é ilustrada manualmente pela artista gráfica Maria Alice Mattoso Camargo.

Referencial histórico

Considerado um referencial histórico por conter as inúmeras listas de imigrantes do século XIX, de suas respectivas origens e localizações de lotes nas colônias Blumenau e Brusque, o livro tem auxiliado inúmeras gerações a obterem cidadania italiana, por servir como subsídio para muitos descendentes.

Escrito pelo autor, sociólogo e historiador italiano Renzo Maria Grosselli, a pesquisa para o desenvolvimento do livro conta com a contribuição de Annarosa Gianotti, sua esposa à época. Além de ser a principal referência de historiografia da grande imigração de língua italiana tanto no estado quanto na Itália, a obra apresenta uma análise histórica e sociológica, permitindo ao leitor compreender as linhas políticas e sentir as necessidades e sonhos de um povo que partiu em busca de uma nova terra.

A passagem por Santa Catarina despertou no autor o interesse por questões da emigração trentina ao estado. Assim, de 1983 a 1984, fez pesquisas aprofundadas em arquivos dos municípios catarinenses de Nova Trento, Rio dos Cedros, Rodeio, Guabiruba (Lageado), Botuverá, Brusque, Blumenau, Joinville e Florianópolis e, posteriormente, em outros do norte da Itália.

O resultado da pesquisa gerou as versões do livro em italiano, publicado em 1986, e com tradução para o português, em 1987. Em 2023, retornou a Santa Catarina, complementou suas pesquisas e atualizou a obra, possibilitando que, em 2025, fosse publicada a versão atualizada.

“Com a atualização da obra, queremos dar também às novas gerações a sua história, a sua origem. O intuito é que ele desperte novamente não somente nos trentinos, vênetos, tiroleses e lombardos esse senso de pertencimento, mas em todos aqueles que reconhecem na imigração italiana o berço de suas famílias”, complementa o autor.

