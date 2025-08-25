O domingo, 24 de agosto, ficará guardado na memória de uma turma formada há duas décadas no curso de Administração de Empresas da Unifebe — renomada instituição de ensino, atuante na educação básica e superior, e parte fundamental da história e do desenvolvimento de Brusque.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

No sítio da ex-aluna Renate de Oliveira Graf, localizado no bairro Aymoré em Guabiruba, os 24 colegas da turma de 2005 se reencontraram para celebrar os 20 anos de formatura.

A confraternização, pois, contou também com a presença de professores que fizeram parte dessa trajetória acadêmica e pessoal, além de familiares dos participantes.

Com efeito, o cenário escolhido não poderia ser mais simbólico.

Amplamente estimada por sua generosidade e presença marcante, Renate recebeu os convidados em seu encantador refúgio interiorano — cenário de rara beleza natural.

Ali, em meio à serenidade do campo, todos se reuniram em atmosfera de afeto e nostalgia, como se o tempo, por instantes, houvesse interrompido seu curso.

Apesar do frio úmido que marcou o domingo — reflexo de um choque térmico que trouxe chuva e baixas temperaturas, apenas 24 horas depois do calor de 34 °C —, o clima dentro do sítio foi de puro acolhimento.

O calor humano, traduzido em abraços e sorrisos, se sobrepôs às condições adversas do tempo, aquecendo corações que carregam a mesma história.

A reunião foi então marcada por emoção, lembranças e gratidão.

Muitos recordaram o privilégio de terem sido a primeira turma a colar grau nas novas dependências da instituição, um marco que os conecta definitivamente à história da Fundação Educacional de Brusque (Febe), mantenedora da Unifebe.

Unifebe e a memória

Esse vínculo, aliás, foi reforçado em janeiro de 2023, quando a universidade enterrou a Cápsula do Tempo – Unifebe 50 Anos.

Entre documentos, fotos e objetos que registram a trajetória acadêmica, estão também as respostas a um questionário, preenchido justamente por esses ex-alunos, que deixaram registradas suas impressões e sonhos no início do século XXI.

Guardado para ser redescoberto em 2073, o material eterniza um pedaço da memória dessa turma pioneira.

Durante o almoço, histórias foram relembradas, amizades reavivadas e conquistas pessoais e profissionais compartilhadas.

Unifebe e os professores

Professores presentes ao encontro também emocionaram ao destacar o papel que cada ex-aluno exerceu, não apenas no desenvolvimento da própria carreira, mas também no fortalecimento da educação regional.

Para muitos, mais do que uma celebração, o momento marcou a reafirmação de laços que o tempo não foi capaz de apagar.

Unifebe e os laços de amizade

A festa, marcada pela simplicidade e pelo espírito familiar, reafirmou a importância da Unifebe na formação de profissionais e cidadãos comprometidos com o futuro de Brusque e região.

Como disse uma das participantes: “não se tratou apenas de comemorar um aniversário de formatura, mas de celebrar uma vida inteira de amizades, histórias e realizações que nasceram no ambiente universitário e continuam vivas até hoje”.

Esse reencontro da turma de Administração de Empresas ficará, portanto, registrado não apenas nos corações dos presentes.

Além disso, imagens captaram a emoção e a alegria que marcaram o dia.

Confira as cenas

Para reviver esses momentos, confira a galeria de fotos logo após os anúncios, no fim desta edição.

Com efeito, cada clique revela fragmentos de uma história que o tempo não apagou — apenas fortaleceu.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque então muda de face: queda de 20 °C pinta a cidade em tons de cinza

2. Brusque então mostra cascata escondida na mata

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK