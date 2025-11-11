Unifebe oferece transporte para testagem de possíveis doadores de medula para bebê brusquense com Neutropenia Congênita

Há seis meses, a pequena Emilie Maria Garcia Cavalheiro, de um ano e oito meses, natural de Brusque, foi diagnosticada com Neutropenia Congênita, uma doença rara e grave, que impede a produção adequada de células de defesa.

Desde que a mãe soube da doença, nada fácil de ser diagnosticada, Emilie já foi internada três vezes na Unidade de Terapia Intensiva – UTI Neonatal do Hospital Azambuja.

Na última internação, com pneumonia, Emilie teve apenas 5% de chance de sobrevivência. “O que para a gente é um simples resfriado, para a minha filha pode custar a vida dela”, conta Edimara, mãe da menina.

Com o diagnóstico e as internações, surgiu também a urgência de buscar a cura da doença e, assim, nasceu a campanha “Todos por Emilie Maria”, que busca um doador de medula óssea para a menina.

Pensando em contribuir com a causa, as Ligas Acadêmicas de Medicina da Unifebe se juntaram à campanha lançada pela família de Emilie. Neste mês de novembro, elas iniciaram ações em prol de conscientizar toda a comunidade para realizar a testagem de medula óssea.

Para incentivar o maior número de pessoas, a Unifebe disponibilizará, todas as segundas-feiras, uma van, que levará ao Hemosc, em Blumenau, os interessados em contribuir com a campanha. Lá, será possível realizar a testagem de medula óssea e também doar sangue.

“A campanha abraçada pelas Ligas Acadêmicas de Medicina também é um convite à comunidade em geral, que gostaria de contribuir, mas não tem como se deslocar até o Hemosc em Blumenau. Nesse sentido, nossa instituição está disponibilizando o transporte para, juntos, buscarmos um doador compatível com a pequena Emilie”, ressalta a pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Unifebe, professora Edinéia Pereira da Silva.

Todos por Emilie

De máscara e com os olhos cheios de lágrimas, Edimara conta que a filha tem uma vida restrita e convive apenas com o pai, a mãe e muito pouco com os irmãos.

“O mundo da Emilie se limita ao quarto dela, aos hospitais e aos laboratórios”, revela. Ao falar sobre a campanha, Mara não pede apenas por sua filha, mas por todos os que precisam de um transplante de medula.

“As chances de Emilie encontrar um doador de medula são de uma em um milhão, mas você pode ser essa pessoa para a Emilie ou para outro paciente que aguarda na fila um transplante de medula. Por isso, quanto mais pessoas fizerem a testagem, mais chances teremos de ajudar alguém. Não dói, é de graça e pode salvar vidas”, complementa Mara.

Vale lembrar que, para realizar a testagem, é necessário portar um documento original com foto, ter entre 18 e 35 anos completos e estar saudável. O teste não dói e é feito por profissionais do Hemosc, que colhem uma pequena amostra de sangue (5 ml) das veias.

Ao realizar a testagem, a classificação da medula óssea é registrada no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea – REDOME.

As inscrições para os interessados em ir com a Unifebe para o Hemosc já estão abertas no site unifebe.edu.br ou no link disponível na bio do @unifebe, no Instagram.

