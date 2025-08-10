Unifebe ofertará curso gratuito de cultura brasileira e língua portuguesa para imigrantes

Com o intuito de introduzir a Língua Portuguesa e torná-la mais familiar aos imigrantes que buscam no Brasil uma oportunidade de melhoria de vida, a Unifebe ofertará um curso gratuito de Cultura Brasileira e português para estrangeiros.

Na formação de curta duração, os participantes aprenderão expressões familiares e quotidianas do idioma, serão estimulados a desenvolver a comunicação escrita e falada, e conhecerão aspectos culturais e históricos do Brasil.

“O curso visa contribuir com a ambientação desses cidadãos em nosso país. Que, ao compreenderem o idioma, possam se colocar no mercado de trabalho e alcançar melhores condições de vida”, explica a pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da Unifebe, professora Edinéia Pereira da Silva.

O curso será ministrado às sextas-feiras, das 18h às 22h, no campus Santa Terezinha. Os interessados em participar devem realizar a inscrição até dia 20 de agosto, diretamente na pró-reitoria, localizada na sala A104, de segunda a sexta, das 8h às 22h, sem fechar para o almoço.

Para a inscrição, é indispensável a apresentação do documento de identidade do interessado e do comprovante de endereço. Mais informações no WhatsApp (47) 99997-0666 ou pelo telefone (47) 3211-7269.