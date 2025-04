Unifebe promove Declare Certo, ação para auxiliar moradores de Brusque a declararem Imposto de Renda

Será realizado na Unifebe mais uma edição do Declare Certo, em Brusque. A ação é promovida pelo curso de Ciências Contábeis da instituição. O serviço tem o intuito de auxiliar a comunidade de forma gratuita com orientações sobre a declaração do Imposto de Renda. Os encontros acontecem no período da tarde, nas quartas e quintas-feiras, na Unifebe.

A iniciativa conta com a participação de alunos e professores. Para solicitar o atendimento do Declare Certo, os cidadãos devem agendar um horário pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (47) 3211-7215. Conforme a instituição, neste ano, os atendimentos são realizados presencialmente pelo professor Roberto Carlos Klann, no campus Santa Terezinha, às quartas-feiras, das 16h30 às 20h30 e às quintas-feiras, das 13h30 às 17h30.

“Vale ressaltar que para um melhor atendimento é importante que o cidadão traga sua senha do portal e do aplicativo gov.br”, explica o coordenador de Ciências Contábeis da Unifebe, professor Antônio Carlos Schlindwein.

Atendimento gratuito

O Declare Certo Unifebe é uma ação do curso de Ciências Contábeis realizada por meio do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), Integrado ao Núcleo de Apoio Contábil (NAC) Unifebe, o NAF é fruto de um convênio de cooperação entre a universidade e a Receita Federal, firmado em agosto de 2017, com o intuito de aproximar a Receita Federal da comunidade e promover formação prática aos estudantes da universidade.

O coordenador do curso ressalta que no Declare Certo os alunos não preenchem e não fazem a declaração do cidadão. “O atendimento gratuito é um suporte ofertado para a população que pode ter dúvidas durante o preenchimento. É um apoio com o intuito de simplificar, esclarecer informações importantes e desmistificar o processo”.

Para saber mais, os cidadãos podem entrar em contato com o NAC Unifebe e agendar um horário para atendimento no Declare Certo pelo telefone (47) 3211-7215 ou pelo e-mail [email protected].

Leia também:

1. Veja o que condutores de ciclomotores podem e não podem fazer após lei regulamentar circulação em Brusque

2. Guabiruba germânica se revela no Holstein; veja nos cliques

3. Nova Trento pode integrar rota internacional de peregrinação ligada ao Caminho de Santiago de Compostela

4. VÍDEO – Policiais militares salvam bebê de 1 ano que se engasgou após ter convulsão em Itajaí

5. Vereadores sugerem criação de terceiro banheiro em escolas de Brusque; entenda a proposta

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: