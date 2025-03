Unifebe sedia conferência sobre tecnologia e inovação com a presença do secretário estadual Marcelo Fett

Aconteceu na tarde desta quinta-feira, 27, no bloco F da Unifebe, em Brusque, uma das conferências microrregionais de inovação. O evento, promovido pelo SC Mais Inovação — programa de fomento aos hubs regionais de inovação —, contou com a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, Marcelo Fett, e do diretor-presidente do BRDE, João Paulo Kleinübing.

Segundo a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, o evento percorre 21 microrregiões de Santa Catarina, com o objetivo de interligar e conectar toda a sociedade.

“Isso representa a transformação em um grande hub. Estamos falando aqui de inovação social. Nesse contexto, o papel do governo é fundamental, pois ele tem essa capilaridade, consegue olhar para o estado como um todo e unir as partes. A região de Brusque é extremamente inovadora, altamente desenvolvida, com um excelente PIB, e isso se deve, sim, à inovação”.

Presença importante no evento, o secretário Marcelo Fett destacou que o SC Mais Inovação surge com o propósito de conectar a matriz econômica existente ao ecossistema de inovação.

“O governador Jorginho Mello, desde o início de sua gestão, tem demonstrado grande preocupação com a inovação como pilar do desenvolvimento econômico. O objetivo é conectar empreendedores às diferentes fontes de financiamento, aproximar o setor produtivo, a academia, a sociedade civil organizada e o governo para que, a partir dessas conexões, possamos gerar mais desenvolvimento, mais riqueza e mais oportunidades, garantindo que Santa Catarina tenha, nos próximos 20, 30 anos, um futuro tão próspero quanto o presente”, afirmou.

Questionado sobre o prédio do prometido Centro de Inovação, que ainda parece distante de ser inaugurado, o secretário afirmou que a pasta segue trabalhando para viabilizar a entrega do espaço o mais rápido possível.

“Tivemos muitas dificuldades jurídicas envolvendo o Centro de Inovação. Houve a quebra de uma empresa, outra venceu a licitação, mas não assumiu, depois outra… Enfim, é uma situação muito complexa do ponto de vista legal, o que faz com que o Centro de Inovação de Brusque seja hoje o mais atrasado entre todos os lançados. O governador já se empenhou pessoalmente na finalização de alguns desses centros que ficaram para trás, como os de Tubarão, Criciúma e Itajaí. Agora, estamos dedicando todos os esforços para destravar essas amarras jurídicas e fazer com que o de Brusque seja o próximo a ser inaugurado”, declarou.

Presente no evento, o diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), João Paulo Kleinübing, destacou o compromisso do banco com a inovação, atuando não apenas no financiamento, mas também na promoção de eventos e na mobilização dos agentes regionais.

“Esses agentes fazem a conexão entre startups, empresas inovadoras, órgãos de pesquisa, universidades e financiadores, o que é absolutamente fundamental. Hoje, o BRDE é um dos grandes fomentadores do ecossistema de inovação de Santa Catarina, seja por meio de programas como o BRDE Labs, que acelera startups, seja por novos investimentos diretos em empresas, através de fundos e outros veículos financeiros para impulsionar ainda mais o setor. O BRDE é um banco, sim, mas não se limita apenas a oferecer crédito”, afirmou.

Segundo Kleinübing, dados recentes do IBGE demonstram que a inovação foi um fator decisivo para o aumento da participação de Santa Catarina na economia da região Sul.

“Enquanto os outros dois estados recuaram e ficaram estagnados, Santa Catarina avançou quase seis pontos percentuais, muito em razão da nossa capacidade de inovar. E o BRDE quer ser cada vez mais parte desse processo”, concluiu.

