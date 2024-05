Unifebe será ponto de arrecadação de donativos para vítimas das cheias no Rio Grande do Sul

O Centro Universitário de Brusque (Unifebe) será um ponto de arrecadação de donativos para ajudar os mais de 60 mil moradores atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Serão aceitos alimentos não perecíveis, fraldas, produtos de higiene e roupas de cama.

Os estudantes, professores e cidadãos em geral que queiram contribuir, podem entregar as doações até o dia 17 de maio, na Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (Proppex Unifebe), localizada no térreo do Bloco A, do campus Santa Terezinha.

A campanha SOS Rio Grande do Sul foi iniciada pela Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe) e, a Unifebe, universidade comunitária, integra a rede de solidariedade formada em todo o estado.

“Toda doação é válida e contribuirá com tantas famílias que precisam da nossa ajuda. É hora de pensarmos no próximo e oferecer nosso suporte, pois juntos somos muito mais fortes”, enalteceu a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz.

Veja outros pontos de coleta:

Not-me: rua Ernesto Bianchini, número 135, Guarani. Galpão 1, 2 e 3 (das 8h às 18h)

Forinc: rua Paes Leme, 39, Centro (das 9h às 12h e das 13h às 19h)

Fursis Petshop: rua Botuverá, número 394, Dom Joaquim (das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30)

Studio Harmonize: rua Jacó Bauer, número 555, Jardim Maluche (das 13h às 19h)

Bistek supermercados: avenida Otto Renaux, número 377, São Luiz (das 7h30 às 21h)

FNP Brusque: rua Gustavo Richard, número 15, Centro (das 10h30 às 13h30 e das 17h30 às 23h)

Prime Açaí (Komprão): rua Victor Meirelles, 286, Santa Rita (das 14h às 21h)

Baita Xis: avenida Otto Renaux, número 593, São Luíz (das 18h às 00h)

Trilha Motos: rua Rodolfo Steffen, número 5, bairro Steffen (das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h30, nos dias de semana, e no sábado das 8h30 até às 12h)

Grupo de arrecadação: rua Theodoro Henrique Staack, número 141, apartamento 302, bairro Santa Terezinha (das 13h30 às 19h)

RT Car veículos: Avenida Otto Renaux, 135, centro I (8h às 18:30h)

Além de Brusque, há um ponto de coleta em Porto Belo no restaurante AKala Beach Garden, localizado na avenida Senador Atílio Fontana, número 266, Perequê.

Doações também podem ser feitas para as organizações por meio das chaves Pix: CNPJ 51.780.372/0001-19; CNPJ 53.501.067/0001-76; CNPJ 35.030.574/0001-97. Mais informações podem ser adquiridas com Bianca pelo WhatsApp (47) 99673-6046.

