Unimed inagura novo espaço de atendimentos no Hospital Azambuja

A Unimed Brusque em parceria com o Hospital Azambuja, inaugurou na quarta-feira, 1º, o Espaço Unimed no hospital. Um marco importante para a cooperativa. O espaço é uma nova unidade de atendimento.

Na cerimônia de inauguração, o Dr. Charles Machado, diretor-presidente da Unimed, destacou que é uma grande satisfação iniciar o espaço, que facilitará os processos que envolvem a Unimed e o hospital. “Como por exemplo: autorização de cirurgias, autorização de opmes, que são materiais usados em procedimentos cirúrgicos, internações hospitalares, questões de autorizações de exames laboratoriais, exames de imagem, tudo isso agilizando a vida do usuário e também da instituição”, menciona.

O padre Nélio Roberto Schwank, diretor do Hospital Azambuja, que participou da cerimônia do abertura do espaço de atendimentos, juntamente com o Dr. Charles, retirou o laço que simbolizou mais uma importante integração com a rede.

O padre destacou que “a Unimed ao longo da história sempre foi parceira do Hospital Azambuja, e acredita que esse espaço da Unimed vai colaborar e muito, tanto para o hospital quanto para a Unimed”, afirma.

Na inauguração, estavam presentes os diretores, os gerentes e os colaboradores da Unimed.

O Dr. Giovanni Enrico Dias Favreto, diretor-clínico do Hospital Azambuja, falou que o grande beneficiado é o paciente, questão de dúvidas, autorizações de procedimentos e exames, evitando deslocamento até o centro. “Um benefício então para o paciente e para o hospital também que, por fim, traz mais qualidade no atendimento”, destacou Dr.Giovanni.

