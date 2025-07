Universidade Gratuita: ferramenta permite identificar inconsistências em dados dos estudantes

Peneira

O escândalo dos cadastros nos programas Universidade Gratuita e Fumdesc tende a não se repetir: a Controladoria-Geral do Estado entregou à Secretaria de Estado da Educação uma ferramenta que permite identificar possíveis inconsistências em menos de 24 horas nos dados de estudantes. A mesma utilidade também foi compartilhada com a Polícia Civil para apoiar eventuais investigações.

Candidato?

Para quem conhece as manhas da política, o prefeito de Florianópolis, Topázio Silveira Neto, está em campanha para um cargo bem acima do que tem atualmente. Disfarçada, mas está. Como presidente da Federação Catarinense dos Municípios (Fecam), tem participado de reuniões de várias das 21 associações filiadas. Aproveita para dizer o que é, o que faz ou quer fazer a Rota Municipalista.

Pickleball

Modalidade que combina tênis, badminton e até tênis de mesa, o pickleball, esporte de raquete que virou febre mundial, chega em Gaspar, desta sexta-feira e domingo, para o campeonato da maior liga profissional da América Latina. Reunirá mais de 250 atletas na que é tida como a mais moderna arena da modalidade no Brasil, montada na cidade do Médio Vale do Itajaí.

Tatuagem coletiva

Assunto que deve explodir na mídia nacional e até internacional nas próximas horas e dias: a Igreja Reino, em Balneário Camboriú, publicou vídeo de uma sessão de tatuagens promovida para um grupo de fiéis. Seu pastor e fundador, Eduardo Reis, diz que é uma forma de “não esquecer” do propósito bíblico.

Saneamento

Saiu ontem mais um ranking do saneamento básico, envolvendo os 100 municípios mais populosos do país, com listas dos 20 com os melhores e piores resultados no tratamento de água e esgoto. De SC não há nenhuma, nas duas categorias.

Exuberância

A consultoria JLL está divulgando que SC vai ganhar mais 500 mil m2, o equivalente a mais de 60 campos de futebol, em novos condomínios logísticos de alto padrão até o fim do ano, desempenho que permitirá ao Estado ultrapassar Pernambuco em área total e se tornar o quarto maior mercado de galpões do país, atrás apenas de São Paulo, Minas e Rio. Em um ano, a área total em galpões no Estado avançou cerca de 200 mil m², para mais de 1,7 milhão de m². Mais: a taxa de vacância (espaço vazio) nos galpões de SC está em 4,5%, contra 7,7% da média nacional.

Berço

É em situações do tipo que jaraguaense Filipe Luís, técnico do Flamengo, mostra a educação de berço que recebeu. Está movendo mundos e fundos para tirar sua foto, não autorizada, de um site de apostas esportivas, por quem não nutre simpatia nenhuma.

Lido, alhures

Ao oferecer jabuticabas a Donald Trump, Lula da Silva demonstra que está se esforçando para atravessar a rua e pisar na “casca da banana” que o norte-americano lhe deu.

Censura

A “Folha de S. Paulo” exteriorizou em editorial “a velha censura da nova direita”. Cita como um dos dois exemplos o caso da vereadora Jéssica Lemonie (PL), de Itapoá, no litoral norte catarinense, que pediu a retirada do livro “Capitães da Areia”, de Jorge Amado, das escolas da rede municipal por “romantiza o estupro” e representar “infiltração da esquerda” na educação.

Resposta

Para quem se opõe às escolas militares – dentre eles a maioria dos integrantes do Conselho Estadual de Educação – o governador Jorginho Mello tem agora uma resposta contundente: seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ficou na dianteira, em SC, entre as públicas, em 2024. A melhor classificada foi o Colégio Militar Feliciano Nunes Pires/Unidade Pedro II, de Blumenau.

Bandeira Azul

Com 31 quilômetros de orla, Penha, 33 mil habitantes, no litoral norte de SC, lidera as indicações nacionais ao selo no Brasil para receber a Bandeira Azul na temporada 2025/2026: tem quatro pré-aprovações. A cerificação reconhece destinos costeiros que atendem a critérios de qualidade da água, segurança, infraestrutura e gestão ambiental. As praias pré-aprovadas são a Bacia da Vovó, da Saudade, Grande e Vermelha. A confirmação oficial sai em setembro.

Oficina

Paulo Roberto de Borba não é desembargador do TJ-SC como erroneamente informado anteontem aqui. Quem é desembargador é seu irmão, Jorge de Borba.