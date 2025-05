Universidades federais fazem revisionismo histórico de acordo com concepção de quem as comanda

Revisionismo

Algumas universidades federais – a nossa UFSC entre elas – estão fazendo revisionismo histórico ao tentar reescrever sua história conforme a concepção de quem as comanda no momento. A UFSC marca isso ao querer retirar o nome de David Ferreira Lima, seu fundador e primeiro reitor, do seu campus, na Trindade, em Florianópolis, e negar o título de professor emérito a outro reitor por três vezes, Rodolfo Pinto da Luz. Parece estar fazendo escola. Agora é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e da Justiça e Defesa nos governos FHC e Lula, respectivamente, Nelson Jobim, que teve negada a concessão a ele do título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal Fluminense. Motivo: ter adotado posição contrária à criação da Comissão da Verdade e à mudança da Lei da Anistia no segundo mandato do governo Lula.

Aury, o filme 1

Os atores Petrônio Gontijo, Nicola Siri, Giuseppe Oristanio e Isadora Ribeiro integram os principais nomes do elenco do filme “Antes do nascer do sol”, sobre a vida de Aury Bodanese (1934-2003), símbolo do cooperativismo brasileiro. O longa-metragem, orçado em R$ 4 milhões e viabilizado pela Lei do Audiovisual, será dirigido pelo cineasta gaúcho Osnei de Lima com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2027.

Aury, o filme 2

Gaúcho de Barão de Cotegije mas radicado em Chapecó desde 1956, foi fundador da Cooperalfa, Aurora Alimentos, Fecoagro, Ocesc e Sicoob Maxicrédito. Por isso que o filme vai destacar seu protagonismo regional, com centenas de figurantes para retratar sua vida desde sua infância humilde até as viagens a Porto Alegre e Florianópolis em busca de financiamento para salvar a cooperativa.

Discriminação negada

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Porto Alegre) rejeitou por unanimidade denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em SC contra o prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD), por suposta discriminação contra venezuelanos. Em postagens em redes sociais desde janeiro de 2024, insinuou que “meia dúvida” de venezuelanos faziam furtos na cidade e que 1.200 deles, dentre 7 mil de todo município, eram beneficiários do Bolsa Família. Parece faltar ocupação para o MPF-SC.

Melhores livros

A “Folha de S. Paulo” listou os 100 melhores livros brasileiros de literatura do século 21, com base na escolha de 99 especialistas de um júri ouvidos pelo jornal. A lista, publicada domingo, só tem um nome catarinense. É Dirce Waltrick do Amarante, professora da Universidade Federal de SC, tradutora e autora de livros como “Para Ler Finnegans Wake de James Joyce”.

Café fajuto

O Ministério da Agricultura e Pecuária alertou, sexta-feira, que três marcas de café foram desclassificadas por terem lotes considerados impróprios para consumo. Dentre eles a Marca Pingo Preto, produzida pela empresa Jurerê Café Comércio de Alimentos Ltda, de Florianópolis.

Liderança ameaçada

A celebração feita no lançamento do Senna Tower, anunciado como o futuro maior prédio residencial do mundo, com 544 metros, em Balneário Camboriú, pode ter prazo de duração. Um edifício de ultra luxo já em obras em Dubai tem previsão de alcançar altura superior, de 595 metros. É Burj Binghatti Jacob & Co. Residences, nos Emirados Árabes Unidos, que deve ser entregue em 2027. Lá, como cá, o projeto contempla apartamentos descritos como “mansões suspensas” e, evidentemente, coberturas duplex e triplex.

Prevenção

Está virando moda em SC a instalação de rampas de escape em trechos críticos das rodovias. Mas que tal uma campanha ou uma ação mais forte das autoridades de trânsito para que motoristas fiquem mais conscientes da necessidade de manutenção de seus veículos, no caso especialmente quanto a falhas nos freios?

Cidadão catarinense

O empresário, advogado e jornalista Alfredo Lang, gaúcho que se mudou para Chapecó nos anos 1970, onde possui negócios nos ramos de radiodifusão e hotelaria, e também um dos fundadores da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert), terá cidadania catarinense. A concessão da honraria foi aprovada semana passada pela Assembleia Legislativa. Justa homenagem.

Destinos disputados

Um assunto que é muito comentado nas rodas sobre turismo em SC e seus destinos: há uma percepção cada vez mais nítida de que Blumenau vem perdendo em atrativos para a vizinha Pomerode, e que Urubici passou à frente de São Joaquim, por larga distância, como destino de inverno no Estado.