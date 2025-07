Adolescente que precisou ser reanimado após grave acidente em Brusque tem morte cerebral

Vitor Hugo Seefeld, o adolescente de 14 anos que precisou ser reanimado após um grave acidente em Brusque, teve morte cerebral na tarde desta segunda-feira, 21. A informação foi confirmada pela mãe do jovem ao jornal O Município.

O acidente ocorreu na tarde de domingo, 20. Ele era atleta da categoria sub-14 do Clube Esportivo Paysandu e estava internado no Hospital Azambuja. Segundo informações da mãe do jovem, os aparelhos médicos devem ser desligados na manhã da terça-feira, 22.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver que o motociclista seguia em direção ao bairro São Luiz quando uma bicicleta, conduzida por Vitor, cruzou repentinamente sua frente ao entrar na via. Após a colisão, a motocicleta ainda atingiu um carro que vinha no sentido contrário.

Detalhes do acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 17h, ao chegarem ao local, as equipes encontraram o ciclista em parada cardiorrespiratória. Um bombeiro comunitário que passava pela região já havia iniciado as compressões torácicas. O adolescente apresentava traumatismo cranioencefálico grave, com intenso sangramento pelas vias aéreas, edema facial, mandíbula deslocada e ausência de dentes.

Os bombeiros assumiram o atendimento, iniciaram ventilação com reanimador manual e oxigênio, e mantiveram as compressões torácicas. Um desfibrilador automático foi utilizado, mas não houve necessidade de aplicar choque elétrico. Logo em seguida, a equipe da unidade avançada do Samu chegou ao local, e o médico assumiu o atendimento, dando continuidade às manobras de reanimação. O adolescente foi reanimado e conduzido com vida ao Hospital Azambuja.

O condutor da motocicleta Honda CG 150, de cor preta e placas de Piraquara (PR), um jovem de 20 anos, também recebeu atendimento no local. Ele estava consciente, caminhando pela cena, e já havia retirado o capacete. Apresentava escoriações no queixo e na perna esquerda, além de relatar dor de cabeça. Com sinais vitais estáveis, foi encaminhado ao Hospital Azambuja, acompanhado da mãe.

A colisão envolveu ainda um terceiro veículo: um VW Gol preto, com placas Mercosul, que foi atingido pela motocicleta após o impacto inicial. A condutora, uma mulher de 26 anos, não se feriu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos à Polícia Militar, que assumiu o registro da ocorrência e os cuidados com os veículos. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar.

