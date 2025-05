URGENTE – Corpo é encontrado dentro de carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

Um corpo de uma mulher foi encontrado dentro do carro que caiu no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, na noite de domingo, 25. O veículo foi localizado durante as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, 26.

O carro foi encontrado cerca de uma hora após o início das buscas, que começaram por volta das 10h. A Polícia Científica foi acionada e atua no local para realizar a perícia.

*Atualização (26/05 às 11h47): o sexo da vítima foi adicionado ao texto após apuração da reportagem no local do acidente. A matéria está atualizada

