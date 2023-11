URGENTE – Defesa Civil estima que rio Itajaí-Mirim pode passar de 9 metros em Brusque

A Defesa Civil de Brusque estima que o rio Itajaí-Mirim pode chegar a 9,10 metros às 21h desta sexta-feira, 17. A estimativa foi divulgada nesta tarde pelo coordenador do órgão, Edevilson Cugik.

A projeção foi feita nesta tarde, após reuniões com o Grupo de Resposta e Ações Coordenadas (Grac).

“Infelizmente não são boas as projeções, pela situação do nível que atingiu em Botuverá”, afirma. Com essa cota, mais de 100 ruas podem ser atingidas pela cheia.

Recomendações

Para a população inserida na relação, é recomendada a realização das medidas preventivas necessárias como: levantar móveis para evitar danos, soltar animais (caso estejam presos) para garantir a segurança deles.

“Se você possui comportas, instale-as para proteger sua propriedade e, caso necessário, o abrigo da arena multiuso está aberto para acolhimento. É importante adotar essas medidas preventivas para garantir a segurança. Pedimos a todos que permaneçam vigilantes e sigam estritamente as orientações da Defesa Civil. A segurança de todos é nossa principal prioridade”, publicou o órgão.

