URGENTE – Desfile de 7 de Setembro em Brusque é encerrado após jipe atingir público

O desfile de 7 de setembro em Brusque foi encerrado neste domingo após um jipe sair do limite da avenida Beira Rio e atingir o parque do público que acompanhava o desfile.

Várias pessoas foram atingidas e, até o momento, uma idosa e uma outra mulher foram conduzidas ao hospital.

Segundo apurado pela reportagem do jornal O Município, a idosa é da escola Dom João becker. Não há informações sobre estado de saúde atual das vítimas.

A reportagem também conseguiu uma filmagem do momento exato do acidente.

Assista:

Em nota, a Prefeitura de Brusque informou que presta total e irrestrito apoio às duas vítimas atingidas.

Conforme o comandante dos bombeiros em Brusque, capitão Rafael De Fáveri, uma mulher idosa foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado inicialmente grave. Ela sofreu uma fratura fechada em um dos tornozelos e possível lesão na coluna.

Uma segunda mulher também foi atingida, sendo imobilizada ao ser conduzida pelos bombeiros por ter comorbidades crônicas, mas sem fraturas aparentes.

“Ressaltamos que o governo municipal já iniciou o processo de apuração dos fatos, para que tudo seja esclarecido da melhor forma no tempo oportuno. Aproveitamos, ainda, para informar que o veículo que atingiu as espectadoras não pertence ao Tiro de Guerra e nem à Prefeitura de Brusque, mas, sim, a um grupo de entusiastas de veículos militares antigos”, explica Wilson Schmidt Junior, Diretor-Geral de Comunicação Social da Prefeitura de Brusque.

*Matéria em atualização