Duas pessoas morrem em acidente na rodovia entre Brusque e Nova Trento

Duas pessoas morreram neste domingo, 16, em acidente na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), entre Brusque e Nova Trento. O acidente aconteceu no bairro Claraíba.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina foi acionada para atuar na ocorrência e confirmou a morte de dois homens.

As vítimas ainda não foram identificadas. O Brusque Discover cedeu imagem do local do acidente, em que mostra atuação do helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Confira atualização (16/11, às 19h04):

– PMRv divulga como aconteceu acidente com duas mortes na rodovia entre Brusque e Nova Trento