URGENTE – Homem morre após ser esfaqueado na Praça Barão de Schneeburg, em Brusque

Um homem morreu após ser esfaqueado na tarde deste domingo, 21, na Praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque.

De acordo com relatos colhidos pela reportagem de O Município, a vítima, possivelmente em situação de rua, era conhecida por frequentadores e trabalhadores da praça há algum tempo.

Testemunhas informaram que ele estava com um carrinho, junto a outros homens em situação de rua, quando foi atacado. Não há confirmação sobre a quantidade de pessoas envolvidas no crime, mas o ataque, a princípio, teria partido de um desses homens.

Equipes de segurança e viaturas da polícia estão presentes no local para atender à ocorrência e preservar a área.

A reportagem acompanha o caso e seguirá atualizando com novas informações.

Assista ao vídeo

Crédito do vídeo: Vitor Souza

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

