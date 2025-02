URGENTE – Homem se tranca no quarto e é encontrado morto pela irmã após quatro dias em Brusque

Um homem, de 42 anos, foi encontrado morto dentro do quarto pela irmã na manhã desta terça-feira, 11, em Brusque. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na rua Augusto Kohler, no bairro Souza Cruz.

A PM informou que a familiar ligou para um chaveiro após o homem se trancar no quarto na última sexta-feira, 7. Quando o profissional abriu a porta, ambos viram que o homem estava morto. Então ela ligou para a polícia.

Segundo a PM, na casa residiam o homem, a irmã e a mãe. Não foram divulgadas mais informações.